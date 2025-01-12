Досвідчені водії завжди беруть з собою пакетики чаю, і ось чому

Автомобільний експерт розкрив дивний, але дуже ефективний трюк. Він допоможе уникнути запотівання вікон вашого автомобіля морозними зимовими ранками.

Оскільки вночі стійкий мороз, то зранку на водіїв очікує не надто приємний ритуал. Потрібно витратити трохи часу, щоб розморозити лобове скло. Але, як пише 24 Канал з посиланням на The Daily Star, усе можна виправити.

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Чайні пакетики проти обмерзання скла

Щоб уникнути сумної затримки, Бен Пітчер, водій з компанії DPF Experts, яка спеціалізується на очищенні сажових фільтрів, радить зберігати пакетики чаю на панелі приладів.

Його порада: "Чайні пакетики, особливо чорний або зелений чай, є природними абсорбентами вологи. Якщо ви покладете їх у машину, це допоможе зменшити утворення конденсату, особливо в холодні місяці".

Він зауважив, що чайні пакетики не такі потужні, як професійні осушувачі. Водночас вони є дешевим, екологічним рішенням, яке допоможе усунути незначну вологість.

Це може викликати сміх, але чорний і зелений чай чудово поглинають вологу. І це означає, що вони можуть усунути вологість у вашій машині, щоб мінімізувати намерзання вночі.

Для першокласної ефективності водіям слід розкласти кілька пакетиків навколо лобового скла, наприклад, на приладовій панелі, а деякі кмітливі водії клянуться вже використаними пакетиками чаю.

Чайні пакетики позбавлять зайвої вологи всередині авто / Фото freepik

Звернімо увагу! Пакетики чаю не лише поглинають вологу. Вони також можуть допомогти позбутись не надто приємного запаху в салоні авто.

Також можна скористатись пакетиками силікагелю. Його можна знайти у коробках з-під взуття або іншої техніки. Так-так, викидати їх ні в якому разі не варто.

Зібравши кілька таких пакетів і розклавши їх навколо автомобіля, ви зможете контролювати конденсацію вологи. Хоча вони не очистять запітнілі вікна миттєво, вони можуть допомогти зменшити вологість і зберегти лобове скло чистим на довший час,

– додає фахівець.

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Експерти також підкреслюють, що водіям важливо переконатися в тому, що вони мають гарний огляд перед тим, як вирушати в дорогу. Якщо цього не зробити, можуть збільшитися сліпі зони, що загрожує безпеці інших учасників дорожнього руху і може призвести до серйозних зіткнень.