Опытные водители всегда берут с собой пакетики чая, и вот почему

Автомобильный эксперт раскрыл странный, но очень эффективный трюк. Он поможет избежать запотевания окон вашего автомобиля морозными зимними утрами.

Поскольку ночью устойчивый мороз, то утром водителей ожидает не слишком приятный ритуал. Нужно потратить немного времени, чтобы разморозить лобовое стекло. Но, как пишет 24 Канал со ссылкой на The Daily Star, все можно исправить.

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Чайные пакетики против обледенения стекла

Чтобы избежать печальной задержки, Бен Питчер, водитель из компании DPF Experts, которая специализируется на очистке сажевых фильтров, советует хранить пакетики чая на панели приборов.

Его совет: "Чайные пакетики, особенно черный или зеленый чай, являются естественными абсорбентами влаги. Если вы положите их в машину, это поможет уменьшить образование конденсата, особенно в холодные месяцы".

Он заметил, что чайные пакетики не такие мощные, как профессиональные осушители. В то же время они являются дешевым, экологическим решением, которое поможет устранить незначительную влажность.

Это может вызвать смех, но черный и зеленый чай прекрасно поглощают влагу. И это означает, что они могут устранить влажность в вашей машине, чтобы минимизировать намерзание ночью.

Для первоклассной эффективности водителям следует разложить несколько пакетиков вокруг лобового стекла, например, на приборной панели, а некоторые сообразительные водители клянутся уже использованными пакетиками чая.

Чайные пакетики избавят от лишней влаги внутри авто / Фото freepik

Обратим внимание! Пакетики чая не только поглощают влагу. Они также могут помочь избавиться от не слишком приятного запаха в салоне авто.

Также можно воспользоваться пакетиками силикагеля. Его можно найти в коробках из-под обуви или другой техники. Да-да, выбрасывать их ни в коем случае не стоит.

Собрав несколько таких пакетов и разложив их вокруг автомобиля, вы сможете контролировать конденсацию влаги. Хотя они не очистят запотевшие окна мгновенно, они могут помочь уменьшить влажность и сохранить лобовое стекло чистым на более долгое время,

– добавляет специалист.

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Эксперты также подчеркивают, что водителям важно убедиться в том, что они имеют хороший обзор перед тем, как отправляться в путь. Если этого не сделать, могут увеличиться слепые зоны, что угрожает безопасности других участников дорожного движения и может привести к серьезным столкновениям.