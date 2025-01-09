Як зазначає "Твоя машина", такі ручки можуть бути розташовані як над дверима водія, так і пасажирів. І 24 Канал, посилаючись на статтю видання, розповість, для чого вони насправді.

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Навіщо потрібні ручки над дверима

Як правило, ми беремось за цю ручку, коли водій виконує різкий маневр. Також можна побачити, що до цієї ручки ми тягнемось влітку, коли в салоні авто стає спекотніше. Але ж для чого ця ручка придумана?

Першочергово відповідні ручки з'явились у салонах автомобілів, щоб комфортнішим був процес як посадки, так і висадки з транспортного засобу. Таким чином і водій, і пасажири мали можливість схопитись за ручку, щоб можна було з легкістю вибратись з салону. Особливо актуально це для вагітних жінок та людей, у яких є проблеми з мобільністю.

Цікаво, що в деяких автомобілях ви не побачите таку ручку біля водійського сидіння. Тут не потрібно лякатись. Просто виробник вважає, що для опору цілком достатньо буде рульової колонки.

Ручки розташовані над дверима в салоні авто / Фото pvproduction

Водночас конструктори зауважили, що тут ручка зайва. Якщо триматись за неї під час ДТП, то бічні подушки безпеки можуть пошкодити вашу руку, коли спрацюють.

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Наостанок зауважимо, що нині водії та пасажири автомобілів частенько використовують ці ручки не за призначенням. До прикладу, вони можуть вішати одяг, який беруть з собою. Також ручки можуть стати елементом, на який кріпиться декор у салоні транспортного засобу.