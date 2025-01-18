А чи замислювалися ви коли-небудь, що ця рідина може зробити з автомобілем? 24 Канал із посиланням на yahoo розповідає докладніше.

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Пожежні літаки скидають тонни вогнегасної рідини, і ось чому це небезпечно для вас

Пожежники, які борються з вогнем у Лос-Анджелесі, розпилюють яскраво-червону рідину, не тільки щоб загасити пожежі, але й щоб запобігти виникненню нових загорянь. Рідина покриває легкозаймисті матеріали речовиною, яка не дає їм загорітися. Вона може позбавити вогонь палива й кисню, необхідних для підтримання пожежі.

Пожежники можуть скидати до 74 кубічних метрів протипожежної рідини за один раз. Та разом із користю це може завдати великої шкоди всьому, що опиниться на її шляху. Департамент лісового господарства та пожежної охорони Каліфорнії показав, що саме може статися з автомобілем, який потрапить під рідину.

Ось наслідки скидання тонн вогнетривкої рідини на машину: дивіться відео CAL FIRE TV

У кліпі фігурують пожежний літак Grumman S-2, який може скинути близько 3 кубічних метрів протипожежної рідини за один проліт, та Ford Expedition першого покоління. Пролітаючи низько над пожежною базою Хемет-Райан у Каліфорнії, літак скидає вантаж на авто. Рідина врізається в бік позашляховика, перекидаючи його і проламуючи дах.

Коли пил осідає, ми бачимо у відео, що вся задня частина авто зруйнована, лобове скло вилетіло, а двері з боку водія вибиті ударом. Це досить похмура сцена, так, але вона демонструє силу, з якою грають пожежники, коли рятують громади від вогню.

До слова, в цій демонстрації використали порівняно невелике для пожежних літаків навантаження – усього лише 4 тонни. Скажімо, такі літаки як McDonnell Douglas DC-10 і Boeing 737 здатні скидати до 77 тонн вогнегасної рідини за лічені секунди.

Саме з цієї причини пожежні служби наполегливо закликають до евакуації в районах, де вони працюють. Адже є високий ризик зазнати серйозних травм, якщо ви потрапите під гасіння.