Категорично не під кутом: експерт розповів, як насправді потрібно наливати пиво

Пивний експерт каже, що ви наливаєте пиво "неправильно". На щастя, він не лише критикує нашу манеру розливати пінний по бокалах, а й демонструє, як потрібно це зробити. Тож, мотаємо на вус, панове!

Створення ідеального кухля пива – це ціле мистецтво, до якого багато гравців досі не дотягують. Немає нічого кращого, ніж пінне з друзями на задньому дворі, коли сонце повільно сідає за горизонт. Але ж як правильно наливати пиво?

Це цікаво Чому на пляшки текіли "надягають" сомбреро: прихований сенс культового капелюха

Як правильно наливати пиво

Якщо ви один з тих, хто обережно нахиляє келих, наливаючи пиво під кутом, щоб уникнути пишної піни, і думаєте, що робите це правильно, то ви робите все неправильно. Так-так, ми самі шоковані!

Любитель пива з нікнеймом timthetankofficial у мережі тікток опублікував відео. У ньому він стверджує, що ми всі "наливаємо пиво неправильно". Тім зазначив, що "більшість" з нас нахиляє келихи, коли наливає пінту, щоб утримати піну на відстані, акуратно дозволяючи їй "наповнитись", стікаючи "по боках".

Це може виглядати як "ідеальне пиво", але Тім вважає, що існує досконаліша техніка, яка дозволить вам почуватися "менш роздутими" після того, як ви вип'єте кілька келихів. Він заявив: "Я теж так робив, але це неправильно, кажу вам, що це неправильно".

Натомість він продемонстрував, як правильно наливати пінту. Він набрав повну швидкість, перекинувши її прямо в склянку, дозволивши піні взяти на себе всю відповідальність. Його порада? Дозвольте піні "трохи спінитися", дайте їй трохи часу, щоб вона "осіла", а потім продовжуйте наливати в склянку.

Як правильно наливати пиво у бокал: дивіться відео

Потім Тім пояснив, навіщо потрібно створювати піну, продемонструвавши, що відбувається у вашому животі. Він схопив серветку, як слід струснув пиво, і перша пінта переповнилася піною. Ось що відбувається у вашому шлунку, коли ви наливаєте пиво звичайним способом.

А якщо наливати його методом, то "піни не буде", і, за його словами, ви почуватиметеся "краще", коли питимете пиво. У коментарях хтось написав: "Працюю барменом 11 років... Мене незліченну кількість разів лаяли за те, що я так наливаю пиво. Люди ніколи мені не вірили".

Дивіться також Він зарядив мене, але не так, як я очікував, – чоловік спробував найсильніший у світі енергетик

"Пивний сомельє" Макс Баккер погоджується з методом Тіма. Він розповів Business Insider, що наливати пиво під кутом неправильно, оскільки без піни зверху це "не зовсім пиво". Він також показав метод Тіма в дії, щоб довести, що надмірна карбонізація наповнює вас. Він сказав, що потрібно наливати пиво "з силою", щоб CO2 не "розбурхував" ваш шлунок, бо він "вирвався" під час наливання.