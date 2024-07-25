Його вживають окремо, а також у таких популярних коктейлях як освіжаюча маргарита або пікантний мохіто. Звісно, мало хто зі споживачів текіли не чув про бренд Sierra Tequila.

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Вона відома не тільки своїми смаками, а й культовим капелюхом-сомбреро на кришці. Але чи всі знають, що насправді означає цей капелюх?

Для чого потрібен капелюх-сомбреро на пляшці текіли

Очевидно, що сомбреро на текілі не просто для галочки, і навіть не для краси. Воно насправді має цілком практичне призначення – утримання солі, щоб занурювати в нього чарку й отримати ідеально приправлений напій.

Я майже посивів сьогодні, коли зрозумів, що сомбреро на пляшці текіли для того, щоб можна було посолити свій келих,

– зізнався користувач X із ніком J4ckmull.



Ось так насправді слід застосовувати сомбреро з текіли / Фото J4ckmull з Х

У відповідь на це інший користувач пожартував: "А всі ж думали, що це просто миле маленьке сомбреро для вашої пляшки". А проте це одкровення вразило твітерян, і вони зробили безліч ретвітів.

Один із приголомшених написав: "Я цього не знав! Я думав, це просто маленьке сомбреро".

Інший додав: "Хай там як, це змінює правила гри".

А третій зізнався: "Винесло мені дах".

Щойно дізнався, що маленьке сомбреро на пляшці текіли призначене для того, щоб вичавлювати сік з лайма і кріпити сіль до вашої чарки. Я шокований,

– прокоментував ще один.

Що ж, якщо ви теж цього не знали, то тепер матимете змогу яскравіше проводити час із текілою. А якщо знали – просто завжди пийте з розумом!

Довідка. Текіла – це міцний алкогольний напій, виготовлений з блакитної агави, яка росте в Мексиці. Виробництво текіли передбачає процес ферментації та дистиляції соку агави. Є різні види текіли, які відрізняються за часом витримки: blanco, reposado та añejo. Напій має популярність у всьому світі й часто фігурує в рецептах коктейлів.