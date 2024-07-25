Його вживають окремо, а також у таких популярних коктейлях як освіжаюча маргарита або пікантний мохіто. Звісно, мало хто зі споживачів текіли не чув про бренд Sierra Tequila.
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Вона відома не тільки своїми смаками, а й культовим капелюхом-сомбреро на кришці. Але чи всі знають, що насправді означає цей капелюх?
Для чого потрібен капелюх-сомбреро на пляшці текіли
Очевидно, що сомбреро на текілі не просто для галочки, і навіть не для краси. Воно насправді має цілком практичне призначення – утримання солі, щоб занурювати в нього чарку й отримати ідеально приправлений напій.
Я майже посивів сьогодні, коли зрозумів, що сомбреро на пляшці текіли для того, щоб можна було посолити свій келих,
– зізнався користувач X із ніком J4ckmull.
Ось так насправді слід застосовувати сомбреро з текіли / Фото J4ckmull з Х
У відповідь на це інший користувач пожартував: "А всі ж думали, що це просто миле маленьке сомбреро для вашої пляшки". А проте це одкровення вразило твітерян, і вони зробили безліч ретвітів.
- Один із приголомшених написав: "Я цього не знав! Я думав, це просто маленьке сомбреро".
- Інший додав: "Хай там як, це змінює правила гри".
- А третій зізнався: "Винесло мені дах".
Щойно дізнався, що маленьке сомбреро на пляшці текіли призначене для того, щоб вичавлювати сік з лайма і кріпити сіль до вашої чарки. Я шокований,
– прокоментував ще один.
Що ж, якщо ви теж цього не знали, то тепер матимете змогу яскравіше проводити час із текілою. А якщо знали – просто завжди пийте з розумом!