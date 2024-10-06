Ця порада проста, але напрочуд ефективна, пише Express. Вона допоможе автолюбителям запобігти зайвій волозі на скляних поверхнях у цю мокру пору зі зливами та вітрами.

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Треба натерти картоплею скло в автомобілі: як це працює

Сильні зливи та перепади температури часто призводять до того, що водіям доводиться чекати перед кожною поїздкою, поки лобове скло відпотіє.

Австралійська служба заміни лобового скла Aussie Auto-Glass запропонувала водіям зменшити ймовірність цього очікування, просто приклавши до скла розрізану картоплину. Ось як це треба зробити:

Обов'язково використовуйте чисту картоплю, тому спочатку помийте її.

Розріжте сиру картоплину навпіл.

Протріть з боку в бік, щоб охопити все вікно.

Цей простий процес очистить скло і залишить шар, який запобігатиме утворенню конденсату. Робити все це варто зранку, щоб досягти найкращих результатів.

І просто протріть скло картоплею / Фото Alex Evans

Чому це працює? Річ у тім, що у такий спосіб на поверхню скла наноситься тонкий шар крохмалю. Коли він висихає, то стає слизьким бар'єром, який запобігатиме конденсуванню вологи.

Переконайтеся, що ви повністю покрили всі вікна картопляним крохмалем і не торкайтеся поверхні, поки крохмаль висихає (інакше просто залишаться непривабливі сліди).

Важливо: не потрібно наносити новий шар картопляного крохмалю щодня, але бажано змивати його і повторювати процедуру кожні кілька тижнів.

Ще один спосіб – насипати наповнювач для котячого туалету в невеликий пакетик і покласти на приладову панель. Він буде поглинати вологу всередині авто ще до того, як вона потрапить на скло. Також можна залишити на ніч в машині осушувач повітря.

І ще раз нагадаємо, що автомобілістам та учасникам дорожнього руху слід бути особливо обережними зараз, оскільки триває осінній сезон 2024 року. Тож прибирати конденсат буквально життєво необхідно. Бодай ганчіркою (для цього просто тримайте її в машині завжди).