Як вибрати собі ідеальні джинси без примірки: 5 лайфхаків, які завжди працюють
- Є щонайменше 5 методів визначення, чи підходять вам джинси, без примірки.
- Вони допомагають з вимірюванням талії, стегон та довжини джинсів, а з інструментів вам потрібне тільки ваше тіло.
Це дуже життєва ситуація – коли треба (хочеться) купити джинси, але витрачати час на примірку не виходить (не хочеться). Отже, як у таких випадках дізнатися, чи підійдуть штани?
Приміряти джинси можна й не роздягаючись – і це не магія. Пригадуєте Леонардо да Вінчі та "Вітрувіанську людину"? 24 Канал завдяки Tailored Athlete пояснить вам докладно, як це працює.
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Приміряти джинси можна й не роздягаючись – і це не магія, а практичні лайфхаки
Анатомія людини гарантує певні взаємозв'язки. До прикладу, можна виміряти свою стопу за допомогою передпліччя: покладіть стопу на руку п'ятою до внутрішньої сторони ліктя, і побачите, що ваш великий палець ідеально лягає на зап'ястя.
Так само обхват вашої талії збігається з периметром шиї, помноженим на два. Тобто, так, ви можете перевірити, чи підходять вам штани, просто в магазині та не роздягаючись. Ось 5 методів, за якими це можна зробити.
Визначити, чи підходять вам джинси, можна дуже просто і без примірки: дивіться відео rhodes_wood
- Виміряти талію і стегна джинсів можна за допомогою плечей. По-перше, знайдіть найширшу частину стегон штанів. По-друге, співставте її з довжиною ваших плечей (це відстань від одного плеча до іншого). Якщо вони збігаються або стегна джинсів трохи ширші, то джинси вам підійдуть.
- Тепер про шию. Нагадаємо, обхват талії приблизно вдвічі більший за обхват шиї. Тож ви можете приміряти застебнуті джинси на шию (оберніть талію джинсів навколо шиї – байдуже, ззаду чи спереду), щоб дізнатися, чи підходить розмір для вашої талії. Якщо обидва краї джинсів легко торкаються один до одного – все гаразд. Якщо накладаються – значить, джинси завеликі. Якщо торкаються насилу – штани вам замалі. Також зауважте, що цей метод не працює для штанів із заниженою або завищеною талією.
Зауважте, що у використанні лайфхаків треба враховувати певні нюанси: дивіться відео rhodes_wood
- Також ви можете використати руку, щоб знайти правильний розмір штанів для вашої талії. Ось як це зробити: стисніть кулак і покладіть руку від ліктя до кулака всередину талії застебнутих джинсів. Якщо рука комфортно тримає талію джинсів, не відчуваючи тиску чи не залишаючи вільного місця – штани вам підходять.
- Окрім перевірки талії, важливо перевірити довжину, щоб не придбати закороткі або задовгі штани. Для цього візьміть нижню частину однієї штанини в одну руку, нижню частину іншої штанини в іншу руку, і витягніть руки широко в обидва боки від себе, тримаючи джинси. Руки та кисті мають бути витягнуті максимально. Якщо центр джинсів опускається нижче шиї або лягає на рівні грудей – штани надто довгі. Якщо джинси переходять за підборіддя і торкаються рота – вони надто короткі. Ідеально, якщо джинси ледь торкаються або лягають трохи нижче підборіддя.
- І остання – як перевірити, чи джинси не занадто вузькі. Тут все дуже просто: все, що потрібно зробити, це просунути кулак у штанину. Якщо він досягає кінця без труднощів – то й ваші ноги теж досягнуть.