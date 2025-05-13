Как выбрать себе идеальные джинсы без примерки: 5 лайфхаков, которые всегда работают

Это очень жизненная ситуация – когда надо (хочется) купить джинсы, но тратить время на примерку не получается (не хочется). Итак, как в таких случаях узнать, подойдут ли штаны?

Примерять джинсы можно и не раздеваясь – и это не магия. Вспоминаете Леонардо да Винчи и "Витрувианского человека"? 24 Канал благодаря Tailored Athlete объяснит вам подробно, как это работает.

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Примерять джинсы можно и не раздеваясь – и это не магия, а практические лайфхаки

Анатомия человека гарантирует определенные взаимосвязи. К примеру, можно измерить свою стопу с помощью предплечья: положите стопу на руку пяткой к внутренней стороне локтя, и увидите, что ваш большой палец идеально ложится на запястье.

Так же обхват вашей талии совпадает с периметром шеи, умноженным на два. То есть, так, вы можете проверить, подходят ли вам брюки, просто в магазине и не раздеваясь. Вот 5 методов, по которым это можно сделать.

Определить, подходят ли вам джинсы, можно очень просто и без примерки: смотрите видео rhodes_wood

Измерить талию и бедра джинсов можно с помощью плеч . Во-первых, найдите самую широкую часть бедер брюк. Во-вторых, сопоставьте ее с длиной ваших плеч (это расстояние от одного плеча до другого). Если они совпадают или бедра джинсов немного шире, то джинсы вам подойдут.

. Во-первых, найдите самую широкую часть бедер брюк. Во-вторых, сопоставьте ее с длиной ваших плеч (это расстояние от одного плеча до другого). Если они совпадают или бедра джинсов немного шире, то джинсы вам подойдут. Теперь о шее. Напомним, обхват талии примерно вдвое больше, чем обхват шеи. Поэтому вы можете примерить застегнутые джинсы на шею (оберните талию джинсов вокруг шеи – неважно, сзади или спереди), чтобы узнать, подходит ли размер для вашей талии. Если оба края джинсов легко прикасаются друг к другу – все в порядке. Если накладываются – значит, джинсы великоваты. Если касаются с трудом – штаны вам маловаты. Также заметьте, что этот метод не работает для брюк с заниженной или завышенной талией.

Заметьте, что в использовании лайфхаков надо учитывать определенные нюансы: смотрите видео rhodes_wood