Тренуємо навичку застеляти ліжко: ілюстрована інструкція
24 червня 2024, 11:25Читать новость на русском
Джерело:The Art of Manliness
Заправляти ліжко, тобто змінювати постільну білизну, – це справа, яку доводиться робити щонайменше щотижня. Бо ж постільна білизна накопичує піт, бруд, пил та інші неприємні речі.
Якщо ви застеляєте ліжко імпровізовано, безсистемно, то й результат буде виглядати неохайно. А от правильно застеливши ліжко, ви зможете не тільки бачити приємний оку порядок, ба навіть краще висипатися.
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Ось як потрібно правильно застеляти ліжко
- Розстеліть нижнє простирадло і підігніть кути простирадла по кутах матраца.
- Встаньте біля низу ліжка і розстеліть верхнє простирадло поверх підковдри. Кінець простирадла з широким краєм застеліть в узголів'ї ліжка. Залиште невеликий проміжок між верхньою частиною простирадла й узголів'ям ліжка.
- Знизу ліжка заправте кінець простирадла між матрацом і пружинами ліжка. Переконайтеся, що простирадло рівно лежить між ними.
- Зробіть куточок з одного боку матраца знизу ліжка. Візьміть і підніміть простирадло збоку на відстані приблизно 40 сантиметрів від підніжжя ліжка.
- Засуньте нижню драпіровку у формі трикутника між матрацом і пружинним блоком.
- Вільною рукою утримуйте кут на місці й переверніть верхню штору. Зробіть так, щоб згин на верхньому полотні утворив кут 45 градусів. Повторіть це на протилежному куті матраца.
- Заправте простирадло з обох боків ліжка.
- Повторіть процес з ковдрою. Покладіть подушку в чохол і на узголів'я ліжка. Додайте ковдру. Згладьте все донизу.