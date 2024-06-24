Тренуємо навичку застеляти ліжко: ілюстрована інструкція

Заправляти ліжко, тобто змінювати постільну білизну, – це справа, яку доводиться робити щонайменше щотижня. Бо ж постільна білизна накопичує піт, бруд, пил та інші неприємні речі.

Якщо ви застеляєте ліжко імпровізовано, безсистемно, то й результат буде виглядати неохайно. А от правильно застеливши ліжко, ви зможете не тільки бачити приємний оку порядок, ба навіть краще висипатися.

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Ось як потрібно правильно застеляти ліжко

Хочеш вміти застеляти ліжко легко та вправно? / Фото freepik

Розстеліть нижнє простирадло і підігніть кути простирадла по кутах матраца.

нижнє простирадло і підігніть кути простирадла по кутах матраца. Встаньте біля низу ліжка і розстеліть верхнє простирадло поверх підковдри. Кінець простирадла з широким краєм застеліть в узголів'ї ліжка. Залиште невеликий проміжок між верхньою частиною простирадла й узголів'ям ліжка.

біля низу ліжка і розстеліть верхнє простирадло поверх підковдри. Кінець простирадла з широким краєм застеліть в узголів'ї ліжка. Залиште невеликий проміжок між верхньою частиною простирадла й узголів'ям ліжка. Знизу ліжка заправте кінець простирадла між матрацом і пружинами ліжка. Переконайтеся, що простирадло рівно лежить між ними.

кінець простирадла між матрацом і пружинами ліжка. Переконайтеся, що простирадло рівно лежить між ними. Зробіть куточок з одного боку матраца знизу ліжка. Візьміть і підніміть простирадло збоку на відстані приблизно 40 сантиметрів від підніжжя ліжка.

простирадло збоку на відстані приблизно 40 сантиметрів від підніжжя ліжка. Засуньте нижню драпіровку у формі трикутника між матрацом і пружинним блоком.

нижню драпіровку у формі трикутника між матрацом і пружинним блоком. Вільною рукою утримуйте кут на місці й переверніть верхню штору. Зробіть так, щоб згин на верхньому полотні утворив кут 45 градусів. Повторіть це на протилежному куті матраца.

верхню штору. Зробіть так, щоб згин на верхньому полотні утворив кут 45 градусів. Повторіть це на протилежному куті матраца. Заправте простирадло з обох боків ліжка.

простирадло з обох боків ліжка. Повторіть процес з ковдрою. Покладіть подушку в чохол і на узголів'я ліжка. Додайте ковдру. Згладьте все донизу.



Як застеляти ліжко / Ілюстрація The Art of Manlines