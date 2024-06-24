Тренируем навык застилать постель: иллюстрированная инструкция
24 июня 2024, 11:25Читати новину українською
Источник:The Art of Manliness
Заправлять постель, то есть менять постельное белье, – это то, что приходится делать как минимум каждую неделю. Ведь постельное белье накапливает пот, грязь, пыль и другие неприятные вещи.
Если вы застилаете кровать импровизированно, бессистемно, то и результат будет выглядеть неопрятно. А вот правильно застелив кровать, вы сможете не только видеть приятный глазу порядок, но даже лучше высыпаться.
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Вот как нужно правильно застилать кровать
- Расстелите нижнюю простыню и подогните углы простыни по углам матраса.
- Встаньте у низа кровати и расстелите верхнюю простыню поверх пододеяльника. Конец простыни с широким краем застелите в изголовье кровати. Оставьте небольшой промежуток между верхней частью простыни и изголовьем кровати.
- Снизу кровати заправьте конец простыни между матрасом и пружинами кровати. Убедитесь, что простынь ровно лежит между ними.
- Сделайте уголок с одной стороны матраса снизу кровати. Возьмите и поднимите простыню сбоку на расстоянии примерно 40 сантиметров от изножья кровати.
- Задвиньте нижнюю драпировку в форме треугольника между матрасом и пружинным блоком.
- Свободной рукой удерживайте угол на месте и переверните верхнюю штору. Сделайте так, чтобы сгиб на верхнем полотне образовал угол 45 градусов. Повторите это на противоположном углу матраса.
- Заправьте простыню с обеих сторон кровати.
- Повторите процесс с одеялом. Положите подушку в чехол и на изголовье кровати. Добавьте одеяло. Сгладьте все вниз.