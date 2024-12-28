Тож що треба розуміти, обираючи форму і розмір льоду для коктейлю? Барменка Лексі Паркер із денверського Poka Lola Social Club дає поради домашнім міксологам, пише 24 Канал із посиланням на Foodie.

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Ідеальний тип льоду для вашого коктейлю

Для подачі дорогого віскі з льодом слід використовувати велику брилу льоду або крижану сферу. Великий кубик льоду розбавлятиметься повільніше, а смак самого віскі зберігатиметься довше.

А проте деякі напої краще подавати з подрібненим льодом. Будь-який напій, що містить багато цукру або алкоголю (або і того, і іншого), слід подавати з таким льодом. Наприклад, класичний м'ятний джулеп або коктейлі в стилі тікі потрібно розбавляти трохи швидше, щоб розбавити цукор і алкоголь, і подрібнений лід, що швидко тане, чудово справляється з цим завданням.

Що треба розуміти, обираючи форму і розмір льоду для свого коктейлю / Фото freepik

Якщо ви шукаєте яскравий візуальний ефект у вашому келиху, можете використати безліч нових форм частинок льоду. Це можуть бути милі маленькі пінгвіни, що розважають і стають початком розмови, або будь-що інше. Але не забувайте, що кумедні формочки більше для вигляду, ніж для того, щоб якось вплинути на смак напою.

Що важливо – стандартний кубик льоду в 1,25 дюйма не варто ігнорувати. Кубики льоду стандартного розміру ідеально підходять для класичних коктейлів, таких як джин із тоніком або маргарита. Кубик льоду помірного розміру – ідеальний спосіб охолодити будь-який напій, який потрібно збовтати перед подачею.

І ще одна з форм, яку майже завжди варто додати до вашого бару – це крижана сфера. Вони є ідеальною альтернативою великим кубикам льоду, оскільки мають відносно низьке співвідношення площі поверхні до об'єму, що зменшує швидкість танення і запобігає швидкому розрідженню напою.