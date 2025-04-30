Мікрозрада у стосунках: що це таке і 5 тонких ознак, на які варто звернути увагу

Усі люди, мабуть, розуміють стандартне визначення зради у стосунках, хоча межі цього поняття встановлюють різні. А проте дехто може не знати, що є ще й поняття "мікрозради".

Експерт зі знайомств у тіктоці розкрив приховані ознаки, які якраз вказують на те, що ваша пара може від такої постраждати. 24 Канал завдяки New York Post розповість докладніше.

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5 підступних способів поведінки, які кричать про мікрозраду

Мікрозрада, також відома як мовчазна зрада, належить до форм витонченої поведінки, яка розмиває межі емоційної або фізичної вірності. Як пояснює експерт, "ви не знайдете доказів, не побачите повідомлень, але ви знаєте, що щось відбувається".

Але є ознаки, тонкі, але їх все ж можна помітити, що дозволять вам щонайменше насторожитися та бути готовим до виклику.

Ось ознаки, які якраз вказують на те, що ваша пара може страждати від мікрозради / Фото katemangostar@freepik