Це ж спільна історія, багато гарних спогадів, фільмів, пісень, запахів, які нагадують про ту людину, з якою у вас були стосунки. Тож скільки часу знадобиться, щоб все це забути? 24 Канал завдяки GQ розповість докладніше.

Дивіться також Чи можна відновити довіру у парі після зради: 3 ключові моменти

Пережити розрив стосунків: скільки часу триває цей процес

Якщо були вагомі причини для розриву, повертатися до старих стосунків – навряд чи гарна ідея. Краще дозвольте часу зробити свою справу.

Це часто буває, коли після завершення стосунків люди все ще відчувають щось до своїх колишніх. Особливо якщо пара була разом роки. Тож досі у психології є 2 відкриті питання: чи можливо повністю розірвати всі емоційні зв'язки та скільки часу зазвичай займає цей процес.

Дослідження Університету штату Іллінойс вивчало людей, які розірвали стосунки тривалістю щонайменше 2 роки. І воно показало, що забути почуття до колишніх можливо, але для цього потрібен час.

Припинити стосунки – перший крок до забуття колишніх, а скільки часу мине до останнього? / Фото pressfoto@freepik

Статистичні моделі підтверджують, що в якийсь момент майже всі люди повністю переростають своїх колишніх і не мають з ними сильнішого емоційного зв'язку, ніж з незнайомцем. Але до цього, і це головна проблема, у середньому минає 4,18 року.

Це не означає, що ви будете думати про свою колишню 5 років, а радше те, що пройде кілька років, перш ніж ви абсолютно нічого не відчуватимете до цієї людини. А повністю зв'язок зникне аж через 8 років.

Звичайно, це залежить від сили зв'язку. Якщо прив'язаність не була настільки міцною, а стосунки були короткими, людина переживе все це за набагато коротший час.

Інший фактор, який може сприяти швидшому розриву зв'язку, є те, чи підтримувався контакт. Простіше кажучи, якщо ви хочете скороти термін забуття, не треба стежити за людиною у соцмережах чи тим більше писати їй повідомлення. Якщо ви дійсно хочете забути людину, вам потрібно припинити контакти з нею, навіть дружні.