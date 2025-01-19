На щастя, існують приховані сигнали, які допоможуть побачити його справжнє ставлення. 4 такі поведінкові патерни назвав експерт olegresult у тіктоці, пише 24 Канал.

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Як зрозуміти, що співрозмовник хоче піти: сигнали, які ви не маєте пропустити

Уникання зорового контакту. Співрозмовник відводить очі або ухиляється, щоб не дивитися прямо на вас? Це може свідчити про дискомфорт і така поведінка зазвичай означає, що людина не хоче зближення.

Співрозмовник відводить очі або ухиляється, щоб не дивитися прямо на вас? Це може свідчити про дискомфорт і така поведінка зазвичай означає, що людина не хоче зближення. Закрита мова тіла. Розвернутий до вас корпус тіла радше за все свідчить про зацікавленість, а ось відвернутий, а також перехрещені руки чи ноги, – навпаки, сигнали відстороненості. Така мова тіла говорить про бажання швидше закінчити розмову.

Розвернутий до вас корпус тіла радше за все свідчить про зацікавленість, а ось відвернутий, а також перехрещені руки чи ноги, – навпаки, сигнали відстороненості. Така мова тіла говорить про бажання швидше закінчити розмову. Поверхнева розмова. Якщо людина не ставить питань чи обмежує себе лише короткими репліками, скоріше за все, їй байдуже – чи то до теми, чи то до вас.

Якщо людина не ставить питань чи обмежує себе лише короткими репліками, скоріше за все, їй байдуже – чи то до теми, чи то до вас. Тихий голос у кінці фрази. Коли людина закінчує речення тихо, це може демонстрацією її небажання продовжувати розмову. Вона хоче завершити діалог і перейти до своїх справ.

Що видає неприязнь співрозмовника: прості підказки у відео від експерта olegresult

Вміння помічати ці приховані сигнали допоможе уникнути неприємних ситуацій і заощадить ваш час та емоції. Якщо помітили такі ознаки, краще ввічливо припинити розмову.