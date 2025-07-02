Спека вбиває: ось 10 причин хапати пляшку води негайно
- Зневоднення під час спеки може спричиняти сухість у роті, втому, головний біль, темну сечу та інші неприємні речі.
- Щоб уникнути зневоднення, потрібно регулярно пити воду, навіть якщо ви не відчуваєте спраги.
У спекотну погоду достатньо пити – більш ніж дуже важливо. Тож не чекайте на зневоднення, а реагуйте одразу, коли вам потрібно швидко поповнити запаси рідини.
Прислухайтеся до свого організму, коли спекотно. Про ознаки наближення зневоднення поговоримо сьогодні на 24 Каналі завдяки GQ.
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Загроза зневоднення: 10 ознак, які не можна ігнорувати
Зневоднення трапляється насправді доволі часто у сезон сильної спеки. Адже за таких умов щодня людський організм втрачає від 2 до 2,5 літра води, а тому потребує постійного поновлення її рівня, щоб повноцінно функціонувати.
Ось ознаки, які вказують на зневоднення:
- Сухість у роті та неприємний запах з рота. Це одна з перших ознак, і вона вказує на нестачу слини, яка працює проти бактерій.
- Втома та головний біль. Нестача води уповільнює рух поживних речовин та зменшує насичення мозку киснем, звідси й мігрені.
- Темна сеча і нечасте сечовипускання. Сеча має бути прозорою. Якщо вона стає темною – ваш організм затримує воду, бо її замало.
- Суха і нееластична шкіра. Нормальна шкіра еластична й пружна на дотик. Якщо ж це не так, навіть попри застосування кремів – треба попити води.
- М'язові спазми. Вони часто є наслідком дисбалансу електролітів і недостатньої гідратації, особливо після фізичних навантажень.
- Запаморочення і слабкість. Зневоднення може спричинити зниження тиску, від цього й такі симптоми.
- Запор. Тут все просто, недостатнє споживання води уповільнює роботу кишечника.
- Мало сліз. Якщо ваші очі сухі та подразнені, це може бути пов'язано з недостатньою гідратацією.
- Потяг до солодкого. Коли організм не отримує достатньої кількості води, він може сплутати спрагу з голодом, та змусить вас захотіти солодощів.
- Лихоманка та блювота. Ці симптоми можуть бути як причинами, так і наслідками зневоднення. І вони вже вимагають негайної медичної допомоги.
Отже, за сильної спеки слід бути пильним і пити регулярно. Навіть якщо ви не відчуваєте спраги.