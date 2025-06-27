Нове дослідження визначило аж 6 продуктів, які сміливо можна радити їсти чоловікам – бо вони уповільнюють старіння. 24 Канал розповість про це завдяки Independent.

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Яка їжа сповільнює старіння чоловіків: дані наукового дослідження

Це дослідження опубліковане у журналі Aging Journal. Там мовиться, що певні продукти можуть уповільнити епігенетичний вік людини. Ці продукти містять метиладаптогенами.

Що вони роблять? Дослідники кажуть, що ці продукти можуть допомогти повернути біологічний годинник назад. І всі ці продукти – рослинного походження.

Довідка. Епігенетичний вік – це про вік клітин людини, а не про її хронологічний вік. А метиладаптогени – це природні сполуки, що є у складі продуктів рослинного походження.

Науковці визначили продукти, які уповільнюють старіння у чоловіків / Фото freepik

Отже, ось які 6 продуктів зменшують епігенетичний вік:

Зелений чай.

Улун.

Куркума.

Розмарин.

Часник.

Ягоди.

У дослідженні брали участь під 40 здорових чоловіків віком від 50 до 72 років. Це не багато, тобто дослідження не встановлює істину в останній інстанції.

Відтак майбутні дослідження мають охоплювати ширшу і більш різноманітну популяцію. І тоді можна буде вдаватися до реальних узагальнень.

Зауважимо, веганство стало популярним десь у 2010-х роках. Але у 2020-х люди їдять вже більше м'яса, оскільки це простий спосіб збільшити споживання білка.

До речі, для закріплення ефекту вартувало б відмовитися від низки поганих звичок, і це не тільки про паління чи алкоголь. Це коли ви:

Забагато засмагаєте.

Маєте дефіцит вітаміну D.

Недосипаєте.

Не зволожуєте шкіру.

П'єте замало води.

Не надто активні.

Постійно стресуєте.

Неправильно харчуєтеся загалом.

Загалом, заради сповільнення старіння вам просто потрібно зробити трохи більше, ніж ви вже робите. І бути в цьому дуже і дуже послідовним.