Невдале фото може стати причиною розлучення: несподівані результати нового дослідження

Фотографії стають все більш важливою частиною нашого життя, аж до того, що стають причиною розлучень. А ви розірвали б стосунки зі своєю половинкою, якби вона зробила лише погане фото?

Нещодавно компанія Honor у співпраці з Censuswide на честь випуску серії фотографій Honor 200 провели дослідження. І воно засвідчило дещо несподіване: така поведінка є досить поширеною.

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Дослідження показало, що багато французів розлучаються через фото

Останні кілька десятиліть фотографія демократизувалася. Кількість зображень, які ми зберігаємо, значно зросла. Ми перейшли від професійної фотографії, потім плівки, які обмежували кількість, вже до смартфонів.

Смартфони дозволяють навіть одне й те саме зображення знімати майже нескінченну кількість разів, перш ніж знайти потрібне. От і дослідження показало, що 74% французів регулярно роблять кілька знімків, перш ніж вибрати найкращий.

роблять кілька знімків, перш ніж вибрати найкращий. Ця одержимість фотографією частково пов'язана з бажанням увічнити гарний момент, зберегти його на пам'ять. Тоді галерея стає формою архівування нашого життя: ми ніколи раніше не мали стільки інструментів, щоб захистити наші спогади.

Згідно з двома дослідженнями, можливість зберігати багато фото створює більше можливостей ділитися спогадами з близькими. Але водночас провокує страх втратити цю зовнішню пам'ять і може завадити людям насолоджуватися моментом.

Невдале фото може стати причиною розриву стосунків / Зображення freepik

Але ми не всі рівні перед цим страхом: жінки більш схильні зберігати "невдалі" фотографії, ніж чоловіки. У середньому на їхніх телефонах зберігається 298 невикористаних світлин, порівняно зі 171 у чоловіків.

Загалом кожен 5 француз висловлює розчарування через невміння своїх близьких фотографувати. Це розчарування може навіть призвести до конфлікту, а в 7% випадків – до розриву стосунків.

З іншого боку, 16% респондентів стверджують, що вони з більшою ймовірністю почнуть стосунки з тим, хто вміє робити гарні фотографії. Половина з них кажуть, що відчувають величезне задоволення, коли їм вдається зробити гарний портрет коханої людини.

Отже, окрім того, що нам усім варто покращити свої фотографічні навички, якщо ми хочемо знайти кохання, дослідження також показує, наскільки важливими є ці знімки в нашому житті сьогодні. Особливо в наших соціальних зв'язках!