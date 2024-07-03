Кожен має своє якесь розуміння, що означає бути невірним – хтось суворе, а хтось помірковане. Це може залежати від досвіду, відкритості у стосунках тощо. Але є речі універсальні, які точно можна вважати невірністю.

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Мовиться і про очевидні вчинки, які легко ідентифікувати, і про не такі очевидні чи зрозумілі, які можна навіть робити, думаючи, що вони "не рахуються" або що вони не серйозні, не мають значення. У кожному випадку все слід уважно проаналізувати.

Які існують види невірності

За даними Choosing Therapy, є 7 різних типів зради, і не всі вони пов'язані з сексом або романтичними діями з іншою людиною поза межами стосунків. Щоб вважатися зрадою, ці дії повинні йти врозріз з домовленостями пари. Ось перелік:

Фізична зрада. Це про фізичні, сексуальні стосунки з іншою людиною або зустрічі з іншими без відома чи згоди партнера на те, що таке допустимо.

Це про фізичні, сексуальні стосунки з іншою людиною або зустрічі з іншими без відома чи згоди партнера на те, що таке допустимо. Емоційна зрада. Це про побудову близькості з іншою людиною, якої у вас немає або яка не працює з вашим партнером, або навіть про переслідування інтересів, які ви не поділяєте з вашим партнером. Це може бути найболючіший тип невірності.

Є 7 видів зради, і про кожен треба знати, щоб вміти протистояти загрозам, які вони створюють / Фото wayhomestudio@freepik