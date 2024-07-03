Кожен має своє якесь розуміння, що означає бути невірним – хтось суворе, а хтось помірковане. Це може залежати від досвіду, відкритості у стосунках тощо. Але є речі універсальні, які точно можна вважати невірністю.
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Мовиться і про очевидні вчинки, які легко ідентифікувати, і про не такі очевидні чи зрозумілі, які можна навіть робити, думаючи, що вони "не рахуються" або що вони не серйозні, не мають значення. У кожному випадку все слід уважно проаналізувати.
Які існують види невірності
За даними Choosing Therapy, є 7 різних типів зради, і не всі вони пов'язані з сексом або романтичними діями з іншою людиною поза межами стосунків. Щоб вважатися зрадою, ці дії повинні йти врозріз з домовленостями пари. Ось перелік:
- Фізична зрада. Це про фізичні, сексуальні стосунки з іншою людиною або зустрічі з іншими без відома чи згоди партнера на те, що таке допустимо.
- Емоційна зрада. Це про побудову близькості з іншою людиною, якої у вас немає або яка не працює з вашим партнером, або навіть про переслідування інтересів, які ви не поділяєте з вашим партнером. Це може бути найболючіший тип невірності.
Є 7 видів зради, і про кожен треба знати, щоб вміти протистояти загрозам, які вони створюють / Фото wayhomestudio@freepik
- Кіберзрада. Цей тип зради є складним, оскільки не відбувається в реальному світі. Це про контакт з іншою людиною через соціальні мережі, підтримання зв'язку з колишніми, таємний обмін або споживання сексуального контенту, або будь-яке спілкування сексуального характеру, наприклад, секстинг, без відома партнера.
- Об'єктна зрада. Це коли партнер надає більшої ваги, значення, часу та уваги речам, які не є частиною стосунків. Наприклад, коли весь час присвячений роботі, колегам, хобі, про які не діляться з партнером.
- Фінансова зрада. Це пов'язано з управлінням грошима, приховуванням витрат, наявністю окремого таємного рахунку або витрачанням грошей на когось іншого без відома партнера.
- Мікрозрада. Цей термін стосується дій, які вчиняються з усвідомленням того, що вони засмучують партнера. Це можуть бути такі речі, як флірт, який переходить певну межу, але без наміру вийти за межі стосунків.
- Комбінована зрада. Це коли кілька видів зради відбуваються одночасно, наприклад, фізична, яка має фінансові або кіберелементи.