Чому досі роблять запонки, якщо на сорочці є гудзики: у тіктоці знайшлася оригінальна відповідь
- Запонки спочатку використовувалися в Середньовіччі як практичний аксесуар для фіксації манжет сорочки.
- Згодом запонки стали символом статусу та елегантності, але сьогодні вони є ще й модним аксесуаром для самовираження.
Сьогодні запонки здебільшого приймають за стильний аксесуар, навіть елемент розкоші. Але так було не завжди, і винайшли їх із цілком практичною метою.
Щонайменше, це стверджує у тіктоці користувач corner.ua. А 24 Канал розповість докладніше – про запонки й трохи про гудзики.
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Навіщо придумали запонки та чому вони досі в моді
Експерт каже, що запонки виникли у Середньовіччі – тоді чоловіки починали розумітися на моді та використовувати різні способи, щоб скріплювати одяг. Одним із таких стали металеві застібки, які згодом трансформувалися у запонки.
Спочатку вони були практичним аксесуаром – фіксували манжети сорочки. Мовляв, гудзики часто відривалися, особливо під час роботи, а металеві застібки тримали тканину на місці.
Згодом же запонки стали символом статусу та елегантності. Їх більше не робили з простих матеріалів, а почали з золота, срібла, та навіть прикрашати дорогоцінним камінням.
Чому на сорочці є і гудзики, і отвори для запонок: дивіться відео з поясненням від corner.ua
Справді, наука каже, що запонки з’явилися у XVII столітті у Франції, і перші такі застібки були скляними або металевими ланцюжками. Європейська знать підхопила ідею та почала використовувати запонки замість простих шнурівок та зав’язок.
- Саме ними користувалися доти, адже тканину потрібно було якось фіксувати, щоб рукави не розходилися. Тобто, такі прості шнурівки можна вважати праобразом запонок. І такі кріплення справді були міцніші за ґудзики, які часто відривалися під час роботи.
- Далі стрімкої зміни ситуація зазнала у XIX столітті, коли, власне, набули поширення класичні сорочки та дешевші й простіші у виробництві гудзики. Відтак запонки стали модним аксесуаром для джентльменів, ознакою високого стилю.
- Сьогодні запонки нею і залишилися, а ще стали способом самовираження, бо ж бувають надзвичайно різних форм і стилів. Зрештою, це не просто аксесуар, а частина історії моди та вже позачасовий символ бездоганного стилю.
І саме тому у наші дні на багатьох сорочках ми можемо побачити і ґудзики, і спеціальні отвори для запонок. Це щоб ми могли обирати – між зручністю та стилем.