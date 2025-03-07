Почему до сих пор делают запонки, если на рубашке есть пуговицы: в тиктоке нашелся оригинальный ответ

Сегодня запонки в основном принимают как стильный аксессуар, даже элемент роскоши. Но так было не всегда, и изобрели их с вполне практической целью.

По меньшей мере, это утверждает в тиктоке пользователь corner.ua. А 24 Канал расскажет подробнее – о запонках и немного о пуговицах.

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Зачем придумали запонки и почему они до сих пор в моде

Эксперт говорит, что запонки возникли в Средневековье – тогда мужчины начинали разбираться в моде и использовать различные способы, чтобы скреплять одежду. Одним из таких стали металлические застежки, которые впоследствии трансформировались в запонки.

Сначала они были практичным аксессуаром – фиксировали манжеты рубашки. Мол, пуговицы часто отрывались, особенно во время работы, а металлические застежки держали ткань на месте.

Со временем же запонки стали символом статуса и элегантности. Их больше не делали из простых материалов, а начали из золота, серебра, и даже украшать драгоценными камнями.

Почему на рубашке есть и пуговицы, и отверстия для запонок: смотрите видео с объяснением от corner.ua

Действительно, наука говорит, что запонки появились в XVII веке во Франции, и первые такие застежки были стеклянными или металлическими цепочками. Европейская знать подхватила идею и начала использовать запонки вместо простых шнурков и завязок.

Именно ими пользовались до тех пор, ведь ткань нужно было как-то фиксировать, чтобы рукава не расходились. То есть, такие простые шнуровки можно считать прообразом запонок . И такие крепления действительно были крепче пуговиц, которые часто отрывались во время работы.

. И такие крепления действительно были крепче пуговиц, которые часто отрывались во время работы. Далее стремительное изменение ситуация претерпела в XIX веке, когда, собственно, получили распространение классические рубашки и пуговицы, будучи дешевле и проще в производстве. Поэтому запонки стали модным аксессуаром для джентльменов , признаком высокого стиля.

, признаком высокого стиля. Сегодня запонки им и остались, а еще стали способом самовыражения, так как бывают чрезвычайно разных форм и стилей. В конце концов, это не просто аксессуар, а часть истории моды и уже вневременный символ безупречного стиля.

И именно поэтому в наши дни на многих рубашках мы можем увидеть и пуговицы, и специальные отверстия для запонок. Это чтобы мы могли выбирать – между удобством и стилем.