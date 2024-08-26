Як визначити хороше пиво за 5 кроків
26 серпня 2024, 21:45Читать новость на русском
Джерело:GQ
Хочете стати експертом у пиві або просто дізнатися, чи хороше пиво в кухлі, який ви придбали? Якість цього продукту можна визначити у кілька простих кроків.
Загалом, визначення хорошого пива відбувається за тими самими кроками, що й визначення якості вина. Це виходить за рамки одноразової дегустації й це для тих, хто хоче стати поціновувачем, а не витрачати гроші на погане пиво.
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5 простих кроків до визначення, яке пиво є хорошим
- Аромат. Якщо ви бували в пивоварні, то знаєте, що запах є одним з найважливіших елементів напою. Ще до того, як ви спробуєте пиво, аромат солоду дає вам уявлення про його смак. Незалежно від сорту пива, воно повинно мати приємний аромат. Чи пляшка, чи банка – достатньо просто добре вдихнути, щоб відчути його. А якщо ви нічого не відчуваєте або якщо запах поганий, дивний чи просто не є приємним, це означає, що пиво неякісне.
- Колір. Незалежно від того, чи це світле, чи темне пиво, воно повинно мати чіткий однорідний вигляд. Якщо воно не має класичного відтінку (не беремо до уваги особливе ароматизоване пиво), якість може бути нижчою. Це можна визначити, якщо напій виглядає занадто світлим або занадто темним, або якщо за легкого струшування колір злегка змінюється і не залишається однаковим по всій пляшці чи банці.
- Смак. Не існує єдиного смаку пива, не говоримо навіть про крафтові смаки. Воно може бути солодким, гірким або мати інші смакові відтінки, але – незалежно від типу, смак повинен бути чітким у роті. Якщо смак легкий або ледь відчутний, це пиво не є якісним. Спробуйте також визначити на смак інгредієнти пива – якщо не вдається, це може означати, що пиво не дуже хорошої якості.
- Післясмак. Дехто каже, що пиво не повинно залишати післясмаку, але чимало пивоварень спеціалізуються на напоях, які залишають щось додаткове. Якщо післясмак дивний або якщо він обпікає язик – це неякісне пиво.
- Піна. Хороше пиво утворює багато піни легкої консистенції, яка довго розсіюється. Після того, як ви випили пиво, чи то в келиху, чи то в бокалі, воно повинно залишити невеликий слід піни. Якщо цього нема, це неякісний напій.