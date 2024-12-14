А саме він може бути ключем до побудови міцних і щасливих соціальних стосунків – дружніх чи романтичних. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.

Дивіться також Це питання ніколи не слід ставити в парі під час суперечки

Як будувати міцні та тривалі соціальні зв'язки: цікавий трюк

Однією з головних причин, чому нам буває важко завести друзів або пару у дорослому віці, є брак часу. Більшість з нас починає працювати рано вранці та проводить довгі години на робочому місці, думаючи про завдання, листи, цілі тощо. А ще ж є інші обов'язки та справи, як-от займатися спортом, вигулювати собаку, мити посуд чи прибирати.

Щоб познайомитися з кимось і побудувати міцний зв'язок, потрібен час, але нам здається, що ми занадто зайняті – навіть для людини, яка нам небайдужа. На щастя, насправді це не так, і саме тут час для конфетті може стати в пригоді.

Вам потрібні лише 20 хвилин. За словами психолога Хайме Курца, ви повинні навчитися користуватися тими невеликими моментами вільного часу у вашому дні й планувати їх, щоб використовувати для роботи над зв'язками, які ви будуєте.

За словами Курца, "надмірна зайнятість" є основним виправданням, чому люди перестають працювати над своїми стосунками. Але якщо ми звернемо увагу на час для конфетті, то побачимо, що маємо більше вільного часу, ніж ми думали.

Час для конфетті може бути ключем до побудови міцних і щасливих соціальних стосунків / Фото gpointstudio@freepik

Можливо, вільного часу мало або він розділений на маленькі блоки протягом дня, але якщо ми знаємо, як його правильно використовувати, він, безумовно, може бути дуже корисним. Найважливіше – це те, як ми використовуємо цей час. Курц рекомендує кілька стратегій, не довших за 20 хвилин, щоб максимально використати час для конфетті заради соціальних зв'язків.