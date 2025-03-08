Піжама може вбити ваше сексуальне життя, але є спосіб викрутитися з цієї ситуації

Зручна піжама може заважати вашому інтимному життю, як би це парадоксально не звучало. Ба більше, може зробити близькість пари мертвою.

Як каже Чанна Бромлі, тренерка зі стосунків, практичні піжами небезпечні, бо "комфорт вбиває момент". Що це означає, пише 24 Канал із посиланням на New York Post.

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Піжама – це не просто нічний одяг, а певний сигнал

Бромлі наголошує, що піжама – це не просто нічний одяг, а сигнал. Коли людина обирає такий одяг замість спокусливого, вона не ставить на перше місце привабливість, а ставить зручність.

Цей зсув непомітний, як здається, але просочується в кожну частину стосунків,

– каже експертка.

Проблема у тому, що зручна піжама позбавляє тертя, напруги, контрасту, натомість закликає до стриманості. Вона "стирає візуальні сигнали, які розпалюють потяг, і замінює їх чимось м'якшим та безпечнішим".

Дійсно, дослідники романтичних стосунків вже давно виявили, що "ловити момент" краще без одягу, ніж бути прикритим затишним вбранням. Опитування компанії Cotton USA показало, що 57% закоханих, які сплять без одягу, щасливі, тоді як тільки 48% таких серед тих, хто спить у піжамі.

Практичні піжами небезпечні, бо комфорт вбиває інтимний момент / Фото marymarkevich@freepik

Це підтверджує і дослідження січня 2024 року компанії Avocado Green Mattress. Воно показало, що 62% тих, хто спить голяка, мають суперзадоволене сексуальне життя. Приголомшливі 72% опитаних, які перебувають у стосунках, сказали, що засинання без одягу "позитивно вплинуло" на їхню інтимну близькість.

А що робити сором'язливим людям, яким не надто комфортно спати з голою шкірою? Експерти радять парам бути більш цілеспрямованими та докладати додаткових зусиль, тобто бодай творчо підійти до вибору піжами.

Партнери можуть запитати одне одного, яка піжама кому подобається, чи інший елемент одягу. А далі кожен може надягнути визначену половинкою річ, щоб побачити, чи зявилося більше збудження. І якщо пара помітить різницю, то може зробити це більш регулярною частиною свого життя.