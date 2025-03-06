Звичайно, якщо до цієї є ще й інші проблеми, слів може бути недостатньо. Але знати про цей підхід варто, пише 24 Канал завдяки GQ.

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Іноді лише кілька слів здатні покращити близькість і довіру у парі

Психологи та сімейні терапевти з багаторічним досвідом виявили, що деяким парам просто необхідно відновити зв'язок. Тобто відтворити близькість, яка виходить за рамки сексу.

Зміцнення емоційного зв'язку може здатися складним завданням, але, як каже доктор Джеффрі Бернстайн, є проста фраза, яка може мати неймовірно позитивний вплив на цей фундаментальний аспект покращення стосунків.

Ось вона: "Розкажи мені більше". Чому це працює? Бо ця фраза може "зміцнити емоційну близькість, легше усувати конфлікти й дати вашій парі відчути, що її справді почули".

Іноді проблему у стосунках можна усунути простою дією, точніше – фразою / Фото vk.studio@vecteezy

Попросивши половинку розповісти вам більше про те, що її турбує (чи то питання роботи, сім'ї чи загалом стосунків), ви показуєте, що зацікавлені в її проблемах, що хочете активно слухати, що хочете допомогти їй відчути себе в безпеці та розповісти про те, що відбувається. А ще – що її почуття є обґрунтованими.

І це все не означає, що ви повинні обов'язково знайти рішення. Просто іноді нам потрібно лише бути почутими.

Однак не використовуйте цю фразу тільки в погані або складні моменти. Показуйте зацікавленість і готовність слухати й у хороші часи, коли є позитивні новини, коли ваша пара чимось схвильована. Тільки так ви зможете дійсно побудувати близькість і довіру, необхідну у стосунках.

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