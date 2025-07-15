Як спати у спеку комфортно: перевірені способи для прохолодної ночі вдома

Якщо ви можете комфортно спати з травня по вересень, вам пощастило. На жаль, щодо більшості людей такого сказати не вдасться.

Спекотна погода часто стає причиною серйозного браку сну. 24 Канал завдяки GQ пропонує розглянути вам певний план дій, як уникнути цього або зменшити вплив.

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Які снують перевірені стратегії, щоб добре спати у спеку?

Хороший вентилятор . Інвестуйте у якісний пристрій, що прослужить вам роки, і щоб він працював для вас комфортно та безпечно.

. Інвестуйте у якісний пристрій, що прослужить вам роки, і щоб він працював для вас комфортно та безпечно. За екстремальної спеки для нічної прохолоди, можливо, доведеться зберігати свої наволочки в морозилці. І за якийсь комфортний для вас час до сну витягнути та застосувати їх.

в морозилці. І за якийсь комфортний для вас час до сну витягнути та застосувати їх. Гарним варіантом буде мати охолоджувальну подушку . Вона допоможе вам охолодитися вночі та регулювати вашу нічну температуру протягом усього року.

. Вона допоможе вам охолодитися вночі та регулювати вашу нічну температуру протягом усього року. Чашка м'ятного чаю з льодом перед сном дасть вам ефект охолодження. А зранку не розсувайте штори у спальні – щоб не заходило сонячне світло і тепло, яке нагріватиме кімнату.

Спека часто є причиною серйозного браку сну, але ви можете дещо зробити, щоб цьому запобігти / Фото fxquadro@freepik

Шукайте ковдри з меншим показником теплопровідності та дихаючі тканини, такі як льон і бавовна. Захист ліжка від спеки є й захистом для вашого тіла.

з меншим показником теплопровідності та дихаючі тканини, такі як льон і бавовна. Захист ліжка від спеки є й захистом для вашого тіла. Холодний душ – приваблива думка, але фахівці радять приймати трохи теплий душ. Саме він краще допомагає тілу охолонути.

– приваблива думка, але фахівці радять приймати трохи теплий душ. Саме він краще допомагає тілу охолонути. Якщо нічого не допомогло, або ви забули це зробити, швидко охолодитися можна, якщо взяти рушник, змочити його в холодній воді та покласти на потилицю.

Варто знати Дієтолог наполягає, що ці 5 продуктів не можна їсти перед сном

Зауважте, що безсоння чи поганий сон можуть бути спричинені й не спекою, або не тільки нею. Вагомими факторами є стрес, турботи, тривоги тощо. Тож заради якісного сну, цілком ймовірно, доведеться застосувати не тільки ці поради, а куди більш комплексний підхід.

До прикладу, можна скористатися правилом 10-3-2-1-0 – воно допомагає покращити якість сну та містить рекомендації щодо харчування, роботи, будильника та загальної гігієни сну.