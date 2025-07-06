Щонайменше, це стверджує продуктовий менеджер компанії Protein Works Кайл Кроулі. Ба більше, є певні продукти, які ніколи не слід їсти перед сном, пише 24 Канал із посиланням на GQ.
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Що не можна їсти перед сном: 5 продуктів, яких слід уникати
- Карі. Гострі страви перед сном загалом можуть спричиняти печію, що, погодьтеся, не дуже допоможе відпочинку. Також гострий перець може підвищувати температуру тіла, а це заважає поринанню у фазу глибокого сну. Загалом, гостра їжа може порушувати сон і впродовж ночі. Дослідження кажуть, люди, які щодня їдять гостре, у майже 5 разів частіше мають безсоння.
- Рамен. Це ще одна гостра страва, тому її слід уникати перед сном. Окрім того, рамен містить оброблені макарони, які важко перетравлюються і часто потребують більш як 2 години шляху через травну систему.
Перекус перед сном може мати руйнівні наслідки, особливо якщо він із певних продуктів / Фото freepik
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- Апельсини. Кислі продукти, зокрема цитрусові, підвищують ризик печії, тож не дуже добре споживати їх перед сном.
- Смажена курка. Як би смачно це не було, смажена курка не є найкращим вибором для нічного перекусу. Загалом, жирна їжа може знижувати якість сну і призводити до неспокійних ночей. Тому уникайте важких і жирних страв перед сном.
- Сир. Коли холодильник порожній, окрім шматочка сиру в кутку – все одно не піддавайтеся спокусі. Це не невинний продукт, він може призвести до складної ночі. Загалом, молочні продукти можуть спричиняти більш поверхневий сон. А ще кажуть, що споживання сиру перед сном може призводити до кошмарів.
Отже, навіть якщо ви раніше дуже любили нічні перекуси, варто потихеньку відмовлятися від них. Якщо ж ви, буває, дуже голодні перед сном – візьміть трохи горіхів і склянку вишневого соку.