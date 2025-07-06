Щонайменше, це стверджує продуктовий менеджер компанії Protein Works Кайл Кроулі. Ба більше, є певні продукти, які ніколи не слід їсти перед сном, пише 24 Канал із посиланням на GQ.

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Що не можна їсти перед сном: 5 продуктів, яких слід уникати

Карі. Гострі страви перед сном загалом можуть спричиняти печію, що, погодьтеся, не дуже допоможе відпочинку. Також гострий перець може підвищувати температуру тіла, а це заважає поринанню у фазу глибокого сну. Загалом, гостра їжа може порушувати сон і впродовж ночі. Дослідження кажуть, люди, які щодня їдять гостре, у майже 5 разів частіше мають безсоння.

Гострі страви перед сном загалом можуть спричиняти печію, що, погодьтеся, не дуже допоможе відпочинку. Також гострий перець може підвищувати температуру тіла, а це заважає поринанню у фазу глибокого сну. Загалом, гостра їжа може порушувати сон і впродовж ночі. Дослідження кажуть, люди, які щодня їдять гостре, у майже 5 разів частіше мають безсоння. Рамен. Це ще одна гостра страва, тому її слід уникати перед сном. Окрім того, рамен містить оброблені макарони, які важко перетравлюються і часто потребують більш як 2 години шляху через травну систему.

Перекус перед сном може мати руйнівні наслідки, особливо якщо він із певних продуктів / Фото freepik

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Апельсини. Кислі продукти, зокрема цитрусові, підвищують ризик печії, тож не дуже добре споживати їх перед сном.

Кислі продукти, зокрема цитрусові, підвищують ризик печії, тож не дуже добре споживати їх перед сном. Смажена курка. Як би смачно це не було, смажена курка не є найкращим вибором для нічного перекусу. Загалом, жирна їжа може знижувати якість сну і призводити до неспокійних ночей. Тому уникайте важких і жирних страв перед сном.

Як би смачно це не було, смажена курка не є найкращим вибором для нічного перекусу. Загалом, жирна їжа може знижувати якість сну і призводити до неспокійних ночей. Тому уникайте важких і жирних страв перед сном. Сир. Коли холодильник порожній, окрім шматочка сиру в кутку – все одно не піддавайтеся спокусі. Це не невинний продукт, він може призвести до складної ночі. Загалом, молочні продукти можуть спричиняти більш поверхневий сон. А ще кажуть, що споживання сиру перед сном може призводити до кошмарів.

Отже, навіть якщо ви раніше дуже любили нічні перекуси, варто потихеньку відмовлятися від них. Якщо ж ви, буває, дуже голодні перед сном – візьміть трохи горіхів і склянку вишневого соку.