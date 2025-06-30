Покроковим алгоритмом дій ділиться 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Дії. Дізнайтесь, що потрібно зробити у разі втрати свого техпаспорта та як це зробити без візиту до сервісного центру МВС.

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У Дії можна замінити техпаспорт

Втратили чи пошкодили документ, хочете перейти з пластикового на цифровий, змінили номерний знак або персональні дані? Тепер послуга працює онлайн у застосунку – щоб ви витрачали час на важливе,

– зазначають у Дії.

У Дії можна замінити техпаспорт: дивіться відео

Як скористатись послугою заміни техпаспорту?

Передовсім слід відкрити застосунок Дія (важливо, щоб ви були залогіненими); Перейдіть у розділ "Сервіси"; Після цього натисніть кнопку "Водієві"; А після цього натисніть на "Техпаспорт" (або Замінити у меню документа). Після цього необхідно заповнити заяву, переглянути вказані дані та обрати варіант доставки від Укрпошти. Це може бути кур'єр або надсилання на відділення. Фінальний крок – підпишіть заяву та оплатіть послуги впродовж доби.

Зверніть увагу, що ця послуга доступна з 18 років, а також за наявності у вашій Дії:

податкового номера (РНОКПП);

біометричного документа: паспорта або ж посвідки;

свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Водночас у Дії зазначили, що якщо ви щось змінювали у вашому авто – тип двигуна або ж колір – тоді варто запланувати свій візит до сервісного центру МВС.

Як зазначають у повідомленні, відповідну послугу вдалось реалізувати Мінцифри спільно з Міністерством внутрішніх справ, Головним сервісним центром МВС, а також ДП "Інфотех" та АТ "Укрпошта".

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