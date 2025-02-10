Як заправити сорочку, щоб вона не стирчала: простий і перевірений лайфхак

Стиль – це не тільки про правильний вибір одягу, а й про вміння його правильно носити. І тут поширеним промахом чоловіків часто чомусь є невдало заправлена сорочка.

І це дивно, бо такій неохайності легко запобігти. Як це зробити – розповідає 24 Канал завдяки corner.ua у тіктоці.

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Як правильно заправляти сорочку, щоб мати бездоганний вигляд

Багато хто з нас, коли заправляє сорочку, натрапляє на ситуації, коли вперта тканина випирає з боків або вибивається з-під пояса. На щастя, існує простий спосіб зробити так, щоб сорочка сиділа ідеально та не псувала наш вигляд.

Отже, щоб правильно заправити сорочку, слід дотримуватися кількох простих кроків.

Спочатку потрібно рівномірно розподілити зайву ширину тканини по боках.

Далі – зробити акуратний загин з обох сторін, щоб не залишалося складок або перекосів.

Після цього – щільно заправити сорочку у штани, але без надмірного натягу.

Як заправити сорочку стильно та охайно: дивіться відео corner.ua

Цей метод дозволяє не тільки створити собі охайний вигляд, а й почуватися комфортно. Дотримуючись цих порад, ви забудете про загрозу неестетичної сорочки, а ваш образ завжди буде бездоганним.

І, до речі, нагадайте собі про золоте "правило трьох" для одягу. Воно передбачає, що верхня частина вбрання має становити третину образу, а нижня – решту дві третини. Завдяки цьому правилу ви досягнете пропорційності та гармонії.