Далеко не Супермен: те, яким був Генрі Кавілл понад 20 років тому, вас вразить

Генрі Кавілл – улюбленець мільйонів як жінок, так і чоловіків. Нині він у нас асоціюється з Суперменом. Але мало хто знає, що його першим фільмом була "Лагуна" 2001 року. І в ній майбутній супергерой мав зовсім інший вигляд.

24 Канал покаже вам, як виглядав Генрі Кавілл до того, як стати шалено популярним. Ми не лише продемонструємо вам фото, а й розповімо, більше про фільм, з якого починалась його акторська кар’єра.

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Як Генрі Кавілл виглядав понад 20 років тому

Генрі Кавілл дебютував у кіно у 2001 році. Глядачі на великих екранах побачили його у стрічці "Лагуна", відомій ще під назвою "Vendetta". У ній майбутній супермен зіграв роль другого плану – Томаса Апрея. Юному Кавіллу тоді пощастило грати з крутими акторами – Серхіо Кастеллітто, Еммануель Сеньє та Шарлем Азнавуром.

Яким був Генрі Кавілл у фільмі "Лагуна": дивіться відео

Звернімо увагу! На момент виходу стрічки на великі екрани Генрі Кавіллу було 18 років. І він був далекий від того, яким ми відразу візуалізуємо актора нині.

До слова, за сюжетом картини, батьків Томаса вбила мафія. Після цього його відправляють жити до дядька та тітки в Італію. Юнака буквально тягне до його загадкової молодої тітки. І згодом він дізнається правду та отримує щедру спадщину.

Хто ж знав, що через 6 років ми побачимо на екранах зовсім іншого Генрі Кавілла? У серіалі "Тюдори" у 2007 році глядачі не впізнали цього сором’язливого хлопчину. Перед нами постав брутальний чоловік, який спочатку грубо займеться сексом з дівчиною. А після цього голого красеня ледь не вбив її батько. Спойлерити не будемо, що з ним сталось.

Зухвала сцена з Кавіллом у серіалі "Тюдори": дивіться відео

Як Кавілл став Суперменом

Для того, щоб знятись у "Людині зі сталі" Генрі Кавіллу потрібно було пройти інтенсивну фізичну трансформацію. Він сів на жорстку дієту, яка супроводжувалась суворим режимом тренувань. Акторові необхідно було зосередитись на нарощуванні м’язової маси. Після цього – схудненні, щоб отримати бажаний рельєф.

Відомо, що Кавілл залюбки тягав залізо, виконував функціональні вправи та брався за високоінтенсивні кардіотренування. А його дієта в певний період налічувала понад 5 тисяч калорій на день. Крім того, актор зосередився на досягненні низького відсотка жиру в організмі. Він прагнув, щоб у сценах без сорочки він демонстрував фігуру, якою можуть похизуватись бодибілдери.

Сам процес підготовки до зйомки зайняв 5 місяців. За цей час Майк Твайт з Gym Jones заклав в актора міцну фізичну основу. Це дозволило зберегти суперменську фізичну форму навіть за умов напруженого графіка зйомок, який тривав по 14 годин на день.

Під час знімання "Людини зі сталі" Генрі Кавілл важив близько 86 кілограмів. У його тілі відсоток жиру підтримувався на рівні 5 – 7%. Правда, для сцен без сорочки він змушений був прокачати показник до приголомшливих 3% (десь у голові лунає "Саша трі працента").



Генрі Кавілл у "Людині зі сталі" навмисне з'явився без сорочки / Фото DC

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Цікаво, що сцени без сорочки навмисне включили. І це зробили для того, щоб ми могли побачити, що під супергеройським костюмом дійсно ховається досконала фігура.