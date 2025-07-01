Далеко не Супермен: то, каким был Генри Кавилл более 20 лет назад, вас поразит

Генри Кавилл – любимец миллионов как женщин, так и мужчин. Сейчас он у нас ассоциируется с Суперменом. Но мало кто знает, что его первым фильмом была "Лагуна" 2001 года. И в ней будущий супергерой выглядел совсем по-другому.

24 Канал покажет вам, как выглядел Генри Кавилл до того, как стать безумно популярным. Мы не только продемонстрируем вам фото, но и расскажем, больше о фильме, с которого начиналась его актерская карьера.

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Как Генри Кавилл выглядел более 20 лет назад

Генри Кавилл дебютировал в кино в 2001 году. Зрители на больших экранах увидели его в ленте "Лагуна", известной еще под названием "Vendetta". В ней будущий супермен сыграл роль второго плана – Томаса Апрея. Юному Кавиллу тогда посчастливилось играть с крутыми актерами – Серхио Кастеллитто, Эммануэль Сенье и Шарлем Азнавуром.

Каким был Генри Кавилл в фильме "Лагуна": смотрите видео

Обратим внимание! На момент выхода ленты на большие экраны Генри Кавиллу было 18 лет. И он был далек от того, каким мы сразу визуализируем актера сейчас.

К слову, по сюжету картины, родителей Томаса убила мафия. После этого его отправляют жить к дяде и тете в Италию. Юношу буквально тянет к его загадочной молодой тете. И впоследствии он узнает правду и получает щедрое наследство.

Кто же знал, что через 6 лет мы увидим на экранах совсем другого Генри Кавилла? В сериале "Тюдоры" в 2007 году зрители не узнали этого застенчивого паренька. Перед нами предстал брутальный мужчина, который сначала грубо займется сексом с девушкой. А после этого голого красавца едва не убил ее отец. Спойлерить не будем, что с ним произошло.

Дерзкая сцена с Кавиллом в сериале "Тюдоры": смотрите видео

Как Кавилл стал Суперменом

Для того, чтобы сняться в "Человеке из стали" Генри Кавиллу нужно было пройти интенсивную физическую трансформацию. Он сел на жесткую диету, которая сопровождалась строгим режимом тренировок. Актеру необходимо было сосредоточиться на наращивании мышечной массы. После этого – похудение, чтобы получить желаемый рельеф.

Известно, что Кавилл охотно таскал железо, выполнял функциональные упражнения и брался за высокоинтенсивные кардиотренировки. А его диета в определенный период насчитывала более 5 тысяч калорий в день. Кроме того, актер сосредоточился на достижении низкого процента жира в организме. Он стремился, чтобы в сценах без рубашки он демонстрировал фигуру, которой могут похвастаться бодибилдеры.

Сам процесс подготовки к съемке занял 5 месяцев. За это время Майк Твайт из Gym Jones заложил в актера прочную физическую основу. Это позволило сохранить суперменскую физическую форму даже в условиях напряженного графика съемок, который длился по 14 часов в день.

Во время съемок "Человека из стали" Генри Кавилл весил около 86 килограммов. В его теле процент жира поддерживался на уровне 5 – 7%. Правда, для сцен без рубашки он вынужден был прокачать показатель до потрясающих 3% (где-то в голове звучит "Саша три працента").



Генри Кавилл в "Человеке из стали" умышленно появился без рубашки / Фото DC

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Интересно, что сцены без рубашки умышленно включили. И это сделали для того, чтобы мы могли увидеть, что под супергеройским костюмом действительно скрывается совершенная фигура.