Супермен і Відьмак, зіграні Генрі Кавіллом, були у приголомшливій фізичній формі. Щоб бути у ній, британський актор заручився підтримкою Марка Твайта – тренера, котрий раніше працював з акторами зі стрічки "300 спартанців". До Дня Супермена, який відзначають 12 червня, 24 Канал з посиланням на Man Of Many розповість, як харчується та тренується Генрі Кавіллі, щоб і ви могли стати супергероєм. Хоча, ви і без нас знаєте, що нині справжніми супергероями є лише Сили оборони України!

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Якщо ви хочете стати на шлях Супермена, то на вас очікує чимало фізичної активності. Ви будете їсти дуже і дуже багато білка, набиратимете масу, виконуватимете кардіо та підійматимете "залізо". Ви буквально робитимете те, про що навіть не підозрювали. Кидатимете виклики, які раніше могли здаватись нездійсненними.

Це важливо! Перш ніж намагатись відтворити тренувальну рутину Генрі Кавілла, варто проконсультуватись з лікарем. Це дозволить вам мінімізувати шкоду та негативні наслідки для організму й отримати максимальний результат.

Дієта Генрі Кавілла

Передовсім слід розуміти, що Генрі Кавілл – чоловік досить кремезний. Перед зйомками у "Людині зі сталі" 185-сантиметровий актор важив близько 90 кілограмів. Готуючись до ролі Супермена, за словами актора, він споживав на день до 5000 калорій. І ось якою була його дієта для набору маси, яку він потім трансформував у м’язи.

Генрі Кавілл – майже козак / Фото з інстаграму Кавілла

Сніданок:

Яйця. Кавілл, ймовірно, снідав 5 білками та 2 жовтками за раз.

Стейк. Також британський актор налягав на м’ясо з самого ранку.

Протеїновий коктейль з вівсянкою. Так, білка не буває забагато, пам’ятайте про це.

Перший перекус:

Пів склянки сиру;

56 грамів протеїнового порошку;

2 склянки винограду;

3 столові ложки ячменю

40 грамів насіння соняшнику

Перший обід:

Курка з каррі та рисом Жасмин. За допомогою цієї смачної страви він отримував як білки, так і вуглеводи.

Яблуко. Це чудове джерело клітковини. І тут головне, щоб яблук не було забагато.

Їжа після тренування:

Протеїновий коктейль. Зауважимо, що впродовж дня Кавілл випивав по кілька коктейлів. Конкретно цей містив кокосове молоко, арахісову пасту, мальтодекстрин та сироватковий білок.

Другий обід:

Куряча грудка з каррі-соусом;

Запечена картопля.

Другий перекус:

49 грамів білкового порошку;

1,5 склянки йогурту;

1,5 столової ложки ячменю;

3 столові ложки мигдалевих пластівців;

1 чайна ложка оливкової, лляної, конопляної або лососевої олії;

2 мандарини.

Вечеря:

Стейк з бізона. Бізон багатий як на білок, так і містить значно менше калорій, ніж інше м’ясо. А ще це природне джерело креатину.

Макарони з коричневого рису. Зауважимо, що їх готував сам Кавілл. У своєму інстаграмі він називав їх "роботою в процесі".

Прийом після вечері:

Протеїновий коктейль. Як ми вже зауважили, Кавілл налягав на них упродовж цілого дня.

Звернімо увагу! Дієта Генрі Кавілла може вас лякати, але не варто. Британський актор влаштовував собі дні відпочинку. До прикладу, він міг собі дозволити навернути піцу без докорів сумління.

Генрі Кавілл сам собі може приготувати піцу / Фото з інстаграму Кавілла

Тренування Генрі Кавілла для ролі Супермена

Набирав масу Генрі Кавілл упевнено. І зайву масу потрібно було трансформувати у м’язи. Якщо ви прагнете отримати фактуру, як у британського актора, то вам знадобиться тренуватись по 2,5 години 4 – 5 днів на тиждень. Принаймні саме такою була тренувальна рутина Генрі Кавілла перед зйомками у "Людині зі сталі" та "Бетмені проти Супермена".

Задля справедливості зазначимо, що більшу частину вправ актор виконував в ексклюзивному тренажерному залі Марка Твайта. Відтак, деталі його рутини залишаються у таємниці. Але ми з впевненістю можемо зазначити, що Кавілл "перетинав межі, про які я навіть не знав, що можу", казав він в одному інтерв’ю. Він також поділився кількома цікавими фактами, які ми не могли оминути увагою.

Кілька тижнів тому це було 100 присідань з вагою власного тіла. Останнім часом ми дуже полюбляємо робити 100 повторень, причому з великою вагою. Я намагаюся пригадати інші цікаві речі. Але загалом хлопці зараз тренуються разом зі мною,

– розповідав він.

Актор додав, що "… ми просто робимо 10 повторень з вагою, а потім хтось випадає, вони роблять 10, хтось випадає, вони роблять 10. До того часу, як третя людина завершує свій підхід, ти підходиш і робиш свої 10, аж до 100. В іншому випадку, тренування, я маю на увазі, це величезна кількість вправ з гирями".

Марк Твайт також розповів про "вихлопну трубу", яка відіграє чималу роль наприкінці тренування. "Вихлопна труба" – командна вправа, мета якої – навмисно довести вас до виснаження. А називається вона так, бо після неї ви почуваєтесь так, ніби вас щойно пропустили крізь неї. І вона містить такі вправи:

Веслування 250 метрів

Тримання двох 24-кілограмових гирь у положенні "rack", концентруючись на диханні

Відпочинку впродовж 45 секунд.

Після цього відбувається зміна з партнером і повторення, поки ви не виконаєте три ряди по три підходи.

Зауважимо, що Кавілл також є фанатом кардіо натщесерце. Мовиться про біг ще до того, як до вашого шлунка потрапила бодай якась їжа. Й оскільки її просто немає, то ваше тіло починає спалювати жир, який воно накопичило.

Генрі Кавілл виконує кардіо у горах: дивіться відео

Тренування Супермена: кросфіт

Воно поєднує високоінтенсивні рухи з вправами для розвитку сили та високою швидкістю. З допомогою цього тренування можна максимально розкрити потенціал власного тіла.

Понеділок:

Присідання

Жим лежачи

Станова тяга

Вівторок:

Слід виконати спринт, відпочиваючи впродовж повної хвилини між кожним з них.

8 спринтів по 46 метрів.

Середа:

Відпочинок

Четвер:

Використовуйте гантелі вагою 23 кілограми та виконайте такі вправи. Слід робити стільки раундів, скільки зможете впродовж 10 хвилин:

7 повторень нахилів вперед;

7 повторень підняття;

7 повторень жиму гантелей.

П'ятниця:

Слід виконати озвучені вправи за 60 секунд або менше. Робіть відпочинок упродовж 2 хвилин між кожним з раундів:

20 махів гирею на 34 кілограми;

Спринт 55 метрів.

Субота:

Слід виконати ці вправи стільки разів, скільки зможете за 9 хвилин:

3 присідання зі штангою 102 кілограми;

6 підтягувань;

9 відтискань.

Неділя:

Відпочинок.

Генрі Кавілл чимало часу присвячує тренуванням / Фото з інстаграму Кавілла

Тренування Супермена: бодибілдинг

Це важливо! Слід не забувати тренувати різні групи м’язів у ці дні, щоб досягнути пропорції.

Понеділок:

Виконуємо такі вправи для верхньої частини тіла:

Жим гантелей на похилій лаві – 4 підходи по 5 повторень

Жим гантелей на рівній лаві – 4 підходи по 5 повторень

Підтягування з обтяженням – 4 підходи по 5 повторень

Гребля гантелями або штангою – 4 підходи по 5 повторень

Вівторок:

Виконуйте такі вправи для нижньої частини тіла:

Станова тяга – 5 підходів по 5 повторень

Передні присідання – 5 підходів по 6 – 8 повторень

Передні випади – 4 підходи по 8 повторень на кожну ногу

Підйоми на носки – 5 підходів по 12 повторень

Середа:

Відпочинок

Четвер:

Виконуйте такі вправи для грудей і спини:

Жим гантелей на похилій лаві – 4 підходи по 8 – 10 повторень

Кросовер з кабелем – 4 підходи по 10 – 12 повторень

Підтягування з обтяженням – 4 підходи по 8 – 10 повторень

Гребля з кабелем сидячи – 4 підходи по 10 – 12 повторень

П'ятниця:

Виконайте такі вправи для плечей і рук:

Жим гантелей сидячи – 5 підходів по 8 – 10 повторень

Підйом гантелей в сторони – 5 підходів по 10 – 12 повторень

Підйом вперед в сторони – 5 підходів по 10 – 12 повторень

Будь-який варіант згинання біцепса – 6 підходів по 10 – 12 повторень

Будь-який варіант розгинання трицепса – 6 підходів по 10 – 12 повторень

Субота та неділя:

Робота з м'якими тканинами та відпочинок.

Варте уваги Ви й так робите це щодня, просто несвідомо: ось найкраща силова вправа – і дуже проста

Нехай тренувальна рутина Генрі Кавілла надихне вас стати кращою версією себе вчорашнього. І якщо ви не зможете зробити з себе Супермена – не засмучуйтеся. Достатньо вже того факту, що ви працюєте над собою. Не зупиняйтеся, й отримані результати вас приємно вразять!