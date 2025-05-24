Парфуми для нього: на що звернути увагу, щоб не помилитися з вибором аромату

Щоб зрозуміти, чи підходять парфуми чоловіку, слід врахувати кілька ключових аспектів. Це тип шкіри, особисті вподобання та стиль життя людини, сезон і, звісно, хімію.

Тобто – як на запах реагуєте ви самі та люди, які вас оточують. Докладніше про всі ці фактори розповість 24 Канал завдяки матеріалам Quora.

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Як зрозуміти, чи підходять парфуми чоловіку: 5 порад для вибору ідеального запаху

Вибір ідеальних парфумів для чоловіка не є простим процесом, якщо ви не знаєте, що конкретно шукати. На щастя, є простий набір порад, щоб допомогти вам у цій ситуації. Зверніть увагу на:

Шкіру. Вона суха, жирна, звичайна? Це треба знати, бо парфуми розкриваються на різних типах шкіри по-різному. Жирна краще утримує аромат, суха ж швидше його втрачає. Також врахуйте, що чоловіча шкіра зазвичай товстіша та грубіша за жіночу.

Вона суха, жирна, звичайна? Це треба знати, бо парфуми розкриваються на різних типах шкіри по-різному. Жирна краще утримує аромат, суха ж швидше його втрачає. Також врахуйте, що чоловіча шкіра зазвичай товстіша та грубіша за жіночу. Особистість. Для спортивного чоловіка, або який працює просто неба, підійдуть свіжі, цитрусові або водяні аромати, а от для ділового, що працює в офісі – більш стримані, деревні чи пряні. Для любителя вечірнього чи нічного життя краще брати глибокі аромати з нотами шкіри, тютюну чи амбри. Не купуйте чоловікам парфуми, які суперечать їхньому способу життя.

Щоб зрозуміти, чи підходять парфуми чоловіку, слід врахувати кілька ключових аспектів / Колаж 24 Каналу фото freepik