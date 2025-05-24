Парфюм для него: на что обратить внимание, чтобы не ошибиться с выбором аромата

Чтобы понять, подходят ли духи мужчине, следует учесть несколько ключевых аспектов. Это тип кожи, личные предпочтения и стиль жизни человека, сезон и, конечно, химию.

То есть – как на запах реагируете вы сами и люди, которые вас окружают. Подробнее обо всех этих факторах расскажет 24 Канал благодаря материалам Quora.

Смотрите также Мифы о мужских духах: во что не стоит верить и что на самом деле имеет значение

Как понять, подходят ли духи мужчине: 5 советов для выбора идеального запаха

Выбор идеальных духов для мужчины не является простым процессом, если вы не знаете, что конкретно искать. К счастью, есть простой набор советов, чтобы помочь вам в этой ситуации. Обратите внимание на:

Кожу. Она сухая, жирная, обычная? Это надо знать, потому что духи раскрываются на разных типах кожи по-разному. Жирная лучше удерживает аромат, сухая же быстрее его теряет. Также учтите, что мужская кожа обычно толще и грубее женской.

Она сухая, жирная, обычная? Это надо знать, потому что духи раскрываются на разных типах кожи по-разному. Жирная лучше удерживает аромат, сухая же быстрее его теряет. Также учтите, что мужская кожа обычно толще и грубее женской. Личность. Для спортивного мужчины, или который работает под открытым небом, подойдут свежие, цитрусовые или водяные ароматы, а вот для делового, работающего в офисе – более сдержанные, древесные или пряные. Для любителя вечерней или ночной жизни лучше брать глубокие ароматы с нотами кожи, табака или амбры. Не покупайте мужчинам духи, которые противоречат их образу жизни.

Чтобы понять, подходят ли духи мужчине, следует учесть несколько ключевых аспектов / Коллаж 24 Канала фото freepik