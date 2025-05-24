24 мая, 06:01
Парфюм для него: на что обратить внимание, чтобы не ошибиться с выбором аромата
Основні тези
- Идеальный выбор парфюма для мужчины зависит от его типа кожи, от личности, сезона и особенно от химии тела.
- Подробно обо всех этих факторах и о важности тестирования аромата – далее в статье.
Чтобы понять, подходят ли духи мужчине, следует учесть несколько ключевых аспектов. Это тип кожи, личные предпочтения и стиль жизни человека, сезон и, конечно, химию.
То есть – как на запах реагируете вы сами и люди, которые вас окружают. Подробнее обо всех этих факторах расскажет 24 Канал благодаря материалам Quora.
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Как понять, подходят ли духи мужчине: 5 советов для выбора идеального запаха
Выбор идеальных духов для мужчины не является простым процессом, если вы не знаете, что конкретно искать. К счастью, есть простой набор советов, чтобы помочь вам в этой ситуации. Обратите внимание на:
- Кожу. Она сухая, жирная, обычная? Это надо знать, потому что духи раскрываются на разных типах кожи по-разному. Жирная лучше удерживает аромат, сухая же быстрее его теряет. Также учтите, что мужская кожа обычно толще и грубее женской.
- Личность. Для спортивного мужчины, или который работает под открытым небом, подойдут свежие, цитрусовые или водяные ароматы, а вот для делового, работающего в офисе – более сдержанные, древесные или пряные. Для любителя вечерней или ночной жизни лучше брать глубокие ароматы с нотами кожи, табака или амбры. Не покупайте мужчинам духи, которые противоречат их образу жизни.
- Сезон. Летом лучшим выбором будут легкие свежие ароматы, зимой – теплые и насыщенные. Относительно погоды – теплая лучше всего подходит для мягких мускусных ароматов, прохладная же хочет цитрусовых и пряных. Но учтите, что у каждого мужчины запах тела уникален, и он влияет на восприятие парфюма. То, что идеально на одном, может не подойти другому.
- Химию. Протестируйте аромат на себе. Нанесите на запястье и подождите, чтобы аромат раскрылся. Если он у вас вызывает приятные эмоции и не раздражает – это хороший знак. Здесь также стоит спросить у кого-то рядом, гармонично ли они воспринимают аромат.
- Стойкость. В идеальном мире было бы хорошо, если бы вы имели возможность не спешить и проверить, как долго держится тот или иной аромат и комфортный ли его шлейф. Но для этого вам нужно проходить с каждым вариантом минимум день.