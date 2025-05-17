Чоловікові завжди потрібен брутальний аромат? Дорожчий – це завжди кращий? Авжеж, ні. Докладніше про парфумерні міфи та що насправді має значення у виборі парфуму, пише 24 Канал за матеріалами Aromencia France та Armaf Perfume.

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Розвінчуємо 5 найпоширеніших міфів про чоловічі парфуми

Чоловічі парфуми – це тільки агресивні аромати. Багато хто думає, що "справжній чоловік" має пахнути шкірою, тютюном чи деревом. Але сучасний світ давно вийшов за ці рамки. Чоловіки, так, цілком справжні, носять і легкі цитрусові, і свіжі морські, ба навіть унісекс-аромати. Та будь-що, що здатне ідеально підкреслити харизму конкретної особистості. Простіше кажучи, парфум має відповідати вашому стилю й настрою, а не стереотипам.

Багато хто думає, що "справжній чоловік" має пахнути шкірою, тютюном чи деревом. Але сучасний світ давно вийшов за ці рамки. Чоловіки, так, цілком справжні, носять і легкі цитрусові, і свіжі морські, ба навіть унісекс-аромати. Та будь-що, що здатне ідеально підкреслити харизму конкретної особистості. Простіше кажучи, парфум має відповідати вашому стилю й настрою, а не стереотипам. Дорожчий парфум – завжди кращий. А от і ні, ціна не завжди є гарантом якості. Трапляються й чудові бюджетні аромати, відзначені стійкістю і гарним складом. Звісно, топові бренди завжди стараються тримати марку. Але це не означає, що ви не знайдете "саме ваш" аромат в іншій ніші. Тому звертайте увагу передовсім не на ціну, а на ноти – верхні, серця та базові, і на те, як аромат розкривається на вашій шкірі.

Міфи навколо чоловічих парфумів досі існують, тож ось розвінчуємо кілька із них / Колаж 24 Каналу фото vecteezy

Якщо парфум пасує більшості чоловіків, то він пасуватиме і вам. Ні, такого не може бути, щоб один парфум пасував усім. Аромат – це про індивідуальність, і те, що ідеально лягає на одну людину, може загубитися на іншій. Тут грають роль безліч факторів, починаючи від типу шкіри й закінчуючи навіть способом життя. Тому просто тестуйте парфум перед покупкою, як він буде звучати з вами, а не купуйте просто тому, що так зробив ваш сусід.

Ні, такого не може бути, щоб один парфум пасував усім. Аромат – це про індивідуальність, і те, що ідеально лягає на одну людину, може загубитися на іншій. Тут грають роль безліч факторів, починаючи від типу шкіри й закінчуючи навіть способом життя. Тому просто тестуйте парфум перед покупкою, як він буде звучати з вами, а не купуйте просто тому, що так зробив ваш сусід. Парфуму потрібно наносити багато, чим більше – тим краще. Ні, відро парфумів не буде працювати краще, ніж 1 – 2 пшики на шию чи зап’ястя. Навпаки, надлишок може бути нав’язливим і викликати дискомфорт у людей навколо. Стійкість парфуму залежить від його якості, а не від кількості.

Ні, відро парфумів не буде працювати краще, ніж 1 – 2 пшики на шию чи зап’ястя. Навпаки, надлишок може бути нав’язливим і викликати дискомфорт у людей навколо. Стійкість парфуму залежить від його якості, а не від кількості. Чоловікам не потрібні різні парфуми, одного вистачить для всіх ситуацій. Хіба не очевидно, що легкі свіжі аромати краще пасують для дня чи офісу, а насичені та глибокі – для вечірніх подій? То як же тоді можна обмежуватися одним парфумом? Мати колекцію парфумів під різні настрої чи події – це ознака стильного та сучасного чоловіка.

Відкиньте ці заяложені міфи. Обирайте для себе аромати, які відчуваєте "своїми". І не бійтеся експериментувати, щоб зрештою створити власну унікальну ароматичну історію.