І багато хто стверджує, що певний спосіб носіння шкарпеток робить вас старшими. Та чи правда їхня? 24 Канал із посиланням на GQ розповість про це докладніше.

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Чи справді шкарпетки роблять вас старшими

Отже, у низці відео в соцмережах автори показують, як за допомогою шкарпеток можна ідентифікувати молоду людину – здебільшого мовиться про зумерів. Або не дуже молоду і, можливо, навіть трохи старомодну – з міленіалів.

New York Times і Bloomberg писали про цю "битву шкарпеток", у якій вирували багато різних думок серед людей різних поколінь. І багато хто стверджує, що тип обраних шкарпеток пов'язаний з їхнім поколінням і віком. Тобто шкарпетки можуть "виказати" вік людини або через них її будуть вважати старшою. Про шо мовиться?

Нібито невидимі шкарпетки обожнюють мілленіали , а молодші та сучасніші їх ненавидять.

, а молодші та сучасніші їх ненавидять. При цьому високі шкарпетки дуже вподобали учні шкіл та студенти, тобто зумери.

Теорія стверджує, що:

Якщо ви носите шкарпетки-невидимки, то вас вважатимуть людиною за 30 або 40, яка не стежить за модою і не має сучасного стилю.

то вас вважатимуть людиною за 30 або 40, яка не стежить за модою і не має сучасного стилю. Тоді як носіння високих шкарпеток у поєднанні мало не з будь-яким одягом є ознакою того, що ви молодші та сучасніші.

Теорія теорією, та чи є воно все насправді так?

Багато хто стверджує, що певний спосіб носіння шкарпеток робить вас старшими, але чи це так? / Фото bublikhaus@freepik

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Коротка відповідь – ні.

Тобто, так, певні предмети одягу чи тенденції характерні для певного покоління чи десятиліття, і з плином часу деякі з них можуть здаватися застарілими. Відповідно, якщо ви все ще носите їх, хоча вони вийшли з моди, інші люди можуть асоціювати вас з іншою епохою або певним віком.

Тільки-от це не обов'язково погано. Просто це підкреслює важливість деталей, навіть найдрібніших – вони справді можуть мати велике значення для вашого вигляду. І тому про них слід дбати, особливо якщо ви хочете мати сучасний і модний вигляд.

Усе, що потрібно – це обрати тип шкарпеток, який найкраще пасує до вашого образу. І секрет тут дуже простий: пара шкарпеток сама по собі не робить вас старшим, якщо ваш образ загалом гарний та пасує вам.