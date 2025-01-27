Про них мріють мільйони: механік назвав 5 спортивних авто, за які не дав би ні копійки
- Експерт Кріс Пайл назвав спортивні автомобілі, які він не рекомендує купувати через проблеми з гальмами, вартістю обслуговування та швидкою втратою вартості.
- Серед проблем, які він зазначив, є дефіцит запчастин і висока вартість обслуговування, а також використання деталей від інших виробників, що може ускладнити їх заміну.
Автомобіль – не лише засіб пересування. Це також справжня пристрасть. Особливо, коли мовиться про спортивні автівки. Але, як з'ясувалось, далеко не всі варті уваги.
Журналісти порталу GOBankingRates поспілкувались з експертом. Він, пише 24 Канал, назвав спортивні автомобілі, які він би ні в якому разі не купив. Спойлер: про деякі з них мріють тисячі, якщо не мільйони!
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Nissan Z
Уся ця потужність, але слабкі гальма, щоб зупинити її,
– сказав Кріс Пайл, автоексперт з JustAnswer.
Він пояснив, що система ABS має серйозні проблеми, "що часто призводить до того, що система ABS думає, що ви втрачаєте контроль, і знижує потужність двигуна". Крім того, за його словами, автомобіль потребує дорогого палива з октановим числом 93.
Audi R8
Audi – витончені та розкішні, але ця конкретна версія може також виявитися грошовою ямою.
"Автомобілі – це не інвестиції, але ця машина – божевільна, вона втрачає 50% вартості протягом чотирьох – п'яти років", – додав Пайл.
Він зазначив, що навіть базове технічне обслуговування є досить дорогим, і це без урахування "дорогих кредитів, страховки та витрат на ремонт".
Jaguar F-Type
Не можна заперечувати, що ця машина красива, але вона також може спустошити ваш банківський рахунок.
(У ньому – Gentleman 24) позначено кожну клітинку для того, що ви хочете і що вам подобається в автомобілі,
– каже він.
Але після закінчення гарантії "ви будете часто відвідувати дилерський центр через проблеми з електрикою двигуна".
Toyota GR Supra
Фанати "Форсажу", слухайте уважно. Пайл порадив триматися якомога далі від чотирициліндрової версії.
Шестициліндрова – це круто,
– сказав він, порівнюючи їх.
Справжня проблема? За словами експерта, деякі деталі під капотом виробляються не Toyota, а BMW, що ускладнює їх своєчасне придбання.
Chevy Camaro
Багато хто з нас хоче отримати шматочок Америки – а що може бути більш американським, ніж Chevy Camaro? Напевно, величезні рахунки, які прийдуть разом з ним.
Вона досягла кінця життя. Тож запчастини стануть дефіцитними,
– каже Пайл.
Він додав, що останні моделі його також не вразили. За словами експерта, якість дуже низька як всередині, так і зовні. Щодо майбутньої цінності?
"(Він – Gentleman 24) буде збирати лише тих, хто запропонує вам набагато менше, ніж ви думаєте, що він коштує", – сказав він.
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Ясна річ, що остаточне рішення завжди за вами. Але ми пропонуємо не ігнорувати слова експерта, коли наступного разу мріятимете про спорткар.