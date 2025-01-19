А який сенс платити більше за престижний автомобіль, що постійно залишає вас на узбіччі дороги або обтяжує значними рахунками за ремонт? 24 Канал завдяки yahoo наводить перелік марок, на які варто поглянути уважніше.

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Які престижні авто можуть залишати своїх власників на узбіччі через хиби двигунів

Автолюбителі можуть нескінченно розповідати про майже ідеальну надійність певних автовиробників. Насправді ж чи не всі бренди мають хиби у роботі двигунів. Ось і ці 5 марок дуже шановані – а проте їхні двигуни, кажуть, є не надто надійними.

Вам не знадобиться багато часу, щоб знайти скарги на двигуни BMW в інтернеті. Водії знають, що моделі з дизельними двигунами N47 і турбованими N63 V8 мають серйозні проблеми з надійністю, що варіюються від виходу з ладу ланцюга газорозподільного механізму до надмірного споживання оливи. За даними CarEdge, ймовірність того, що BMW потребуватиме капітального ремонту протягом перших 10 років експлуатації, становить 45,89%. Це на 10,8% гірше, якщо порівнювати з іншими автовиробниками в цьому переліку.

в інтернеті. Водії знають, що моделі з дизельними двигунами N47 і турбованими N63 V8 мають серйозні проблеми з надійністю, що варіюються від виходу з ладу ланцюга газорозподільного механізму до надмірного споживання оливи. За даними CarEdge, ймовірність того, що BMW потребуватиме капітального ремонту протягом перших 10 років експлуатації, становить 45,89%. Це на 10,8% гірше, якщо порівнювати з іншими автовиробниками в цьому переліку. Jeep рідко вважають розкішним брендом, але він дорого коштує – і на ринках нових, і вживаних автомобілів. Створені для підкорення складних місцевостей, двигуни Jeep не завжди були такими ж надійними, як їхні позашляхові можливості. Щонайменше три моделі (Wrangler, Grand Cherokee та Grand Cherokee L) потрапили до списку найменш надійних машин 2024 року за версією Consumer Reports. Серед найпоширеніших скарг на двигун – часті витоки мастила та води, засмічення паливних форсунок і те, що HotCars називає "передсмертним коливанням".

Чи не всі бренди мають хиби у роботі двигунів, навіть супертопові / Фото DrazenZigic@freepik