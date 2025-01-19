А який сенс платити більше за престижний автомобіль, що постійно залишає вас на узбіччі дороги або обтяжує значними рахунками за ремонт? 24 Канал завдяки yahoo наводить перелік марок, на які варто поглянути уважніше.
Дивіться також Дід так робив, і внуки будуть: 4 автомобільні забобони, у які вірять поколіннями
Які престижні авто можуть залишати своїх власників на узбіччі через хиби двигунів
Автолюбителі можуть нескінченно розповідати про майже ідеальну надійність певних автовиробників. Насправді ж чи не всі бренди мають хиби у роботі двигунів. Ось і ці 5 марок дуже шановані – а проте їхні двигуни, кажуть, є не надто надійними.
- Вам не знадобиться багато часу, щоб знайти скарги на двигуни BMW в інтернеті. Водії знають, що моделі з дизельними двигунами N47 і турбованими N63 V8 мають серйозні проблеми з надійністю, що варіюються від виходу з ладу ланцюга газорозподільного механізму до надмірного споживання оливи. За даними CarEdge, ймовірність того, що BMW потребуватиме капітального ремонту протягом перших 10 років експлуатації, становить 45,89%. Це на 10,8% гірше, якщо порівнювати з іншими автовиробниками в цьому переліку.
- Jeep рідко вважають розкішним брендом, але він дорого коштує – і на ринках нових, і вживаних автомобілів. Створені для підкорення складних місцевостей, двигуни Jeep не завжди були такими ж надійними, як їхні позашляхові можливості. Щонайменше три моделі (Wrangler, Grand Cherokee та Grand Cherokee L) потрапили до списку найменш надійних машин 2024 року за версією Consumer Reports. Серед найпоширеніших скарг на двигун – часті витоки мастила та води, засмічення паливних форсунок і те, що HotCars називає "передсмертним коливанням".
Чи не всі бренди мають хиби у роботі двигунів, навіть супертопові / Фото DrazenZigic@freepik
- Колись давно Mercedes-Benz робив автомобілі, які служили десятиліттями. Ви все ще можете побачити старі MB, які проїхали сотні тисяч миль. Ба й нині ви зустрінете фанатів, які захищатимуть новіші моделі, однак не можна заперечувати поломки болтів головки блоку циліндрів двигунів M156 V8, що використовують в моделях AMG, а також проблеми з балансирним валом і шестернею холостого ходу у M272 і M273.
- "Чому два власники Land Rover не привіталися на роботі? Вони вже поснідали разом у ремонтній майстерні". Цей жарт на сайті HotCars підтверджує, що компанія змінила орієнтири, зосередившись на розкоші, а не на довговічності. Власники повідомляють про проблеми з 5-літровими двигунами V8, серед яких передчасний знос ланцюгів і натяжних роликів. За даними RepairPal, середній власник Land Rover відвідує ремонтну майстерню приблизно 0,7 раза на рік для позапланового ремонту. Загальний середній показник по авто – 0,4.
- Інженерна досконалість Audi (як і BMW чи Mercedes-Benz) не звільняє й цю марку від проблем з надійністю двигунів. Нещодавно Volkswagen задовольнив колективний позов щодо усунення дефектів поршнів у двигуні 2.0T TFSI, виявлених у деяких моделях Audi, які спричиняли надмірне споживання оливи та значні пошкодження двигуна.