Але не всі знають, як його пити так, щоб насолодитися цим смаком на максимум. Секрети правильного способу вживання "Єгермейстера" розкриває 24 Канал завдяки drink_eas.

Цікавинка до теми Як тип льоду, який ви використовуєте, впливає на ваш напій

Як правильно пити "Єгермейстер": 5 простих кроків

"Єгермейстер" можна пити так, щоб розкрити всі відтінки його смаку та аромату. Ось 5 простих кроків до вашого максимального задоволення від цього напою.

Крок 1 – охолодження пляшки. За кілька годин до вживання помістіть пляшку "Єгермейстера" в морозильну камеру. Коли вона покриється інеєм, лікер стане тягучим, менш різким і максимально ароматним.

За кілька годин до вживання помістіть пляшку "Єгермейстера" в морозильну камеру. Коли вона покриється інеєм, лікер стане тягучим, менш різким і максимально ароматним. Крок 2 – замороження чарки. Чим холоднішою вона буде, тим приємніше смакуватиме лікер. Тому охолодіть чарку в морозилці або за допомогою льоду.

Секрети правильного вживання "Єгермейстера": дивіться відео drink_eas

Крок 3 – апельсиновий акцент. Просто додайте скибку апельсина – вона ідеально збалансує гіркуватий присмак лікеру.

Просто додайте скибку апельсина – вона ідеально збалансує гіркуватий присмак лікеру. Крок 4 – додайте кориці. Посипте нею апельсин, щоб відчути більш насичений смак і аромат, але це, звісно, до смаку.

Посипте нею апельсин, щоб відчути більш насичений смак і аромат, але це, звісно, до смаку. Крок 5 – насолоджуйтеся. Випийте шот, закусіть ароматним апельсином і відчуйте всю глибину цього культового напою.

Правильно охолоджений "Єгермейстер" у поєднанні з цитрусом смакує просто ідеально. Спробуйте дотриматися цих порад, і ви по-новому відкриєте для себе цей лікер.