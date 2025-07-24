Основні ноти аромату: що таке ветівер, пачулі та інші незвичні слова в описі чоловічих парфумів
- Парфумери використовують як натуральні, так і синтетичні матеріали для створення ароматів, серед яких важливе місце займають такі ноти, як неролі, бергамот, ветівер, уд та пачулі.
- Ветівер та пачулі є найпопулярнішими компонентами чоловічих парфумів, причому ветівер має деревний аромат, а пачулі відрізняється димним і п'янким запахом.
- Уд же є одним із найдорожчих ароматів, часто використовуваних у вечірніх парфумах, і популярним на Близькому Сході.
Існують кілька сотень натуральних і понад півтори тисячі синтетичних матеріалів, з яких парфумери можуть створювати аромати. Поле для діяльності велетенське, а кількість комбінацій – нескінченна.
Але нам, споживачам, про всі знати не потрібно – достатньо орієнтуватися серед основ. 24 Канал завдяки Fashionbeans розповість про найважливіші ноти та складники чоловічих парфумів.
Дивіться також Найкращі пряні парфуми для чоловіків на будь-який смак: добірка з 10 від Esquire
Таємничі ноти ароматів: якщо простими словами, чим пахнуть чоловіки з парфумами?
Деякі ноти парфумів ми впізнаємо за запахом легко – бо джерело їхнє ми маємо змогу понюхати у повсякденні. До прикладу, чи всі знаємо, як пахнуть лаванда, перець чи лимон. А от ладан, гальбанум, ірис або амброксан ви навряд чи часто зустрічали.
Зауважимо, усі парфумерні ноти, в принципі, є гендерно нейтральними, але низку інгредієнтів, так склалося, традиційно вважають більш чоловічими. Про саме такі й поговоримо – бо їх найчастіше використовують у чоловічих ароматах, але ви про них, закладаємося, небагато знаєте.
- Неролі. Це ефірна олія, дистильована з квітів севільського (хоча переважно його вирощують у Тунісі та Марокко) "гіркого" апельсинового дерева, і вона підкреслює цитрусовий аромат у парфумах. Іноді неролі плутають з апельсиновим цвітом, але той більш квітковий та дистилюють його інакше. Неролі ж дистилюють за допомогою пари, що надає йому свіжішого та виразного аромату. Цікаво, що з гілок та листя згаданого дерева роблять іншу улюблену ноту – петітгрейн.
- Бергамот. Понад три чверті усього врожаю бергамоту для парфумерії збирають на півдні Італії, в Калабрії. Це деревний цитрусовий фрукт, щось середнє між лимоном і грейпфрутом. Він занадто гіркий, щоб його їсти, але ідеальний для підсилення будь-якого аромату, відтак завжди йде як верхня нота.
Цікаво знати Як з'явилися чоловічі парфуми: коротка історія революції в ароматах
- Ветівер. Це ефірна олія з сухої трави, що росте в Індії (але найкращим вважають ветівер із Гаїті), і, що цікаво, її досі неможливо відтворити синтетично. Ветівер дистилюють з коренів рослини, відтак він має деревний, димний аромат, який став однією з основ чоловічих парфумів. Його часто беруть до серцевої та базової ноти.
- Уд. Дуже полярна нота у парфумерії – бо ви або обожнюєте уд, або ненавидите його. При цьому уд є одним із найдорожчих складників, а отже і парфуми з ним дорогі. Він краще підходить для вечірніх ароматів, а відповідну олію видобувають зі смоли дерева алое, або ще його називають райське дерево. Уд завжди був улюбленим ароматом чоловіків Близького Сходу, але зараз він так само прийнятий і цінований на Заході.
- Пачулі. Це один із найвеличніших ароматів чоловічих парфумів. Олію пачулі видобувають з куща рослини, яка належить до родини м'ятних і є ендемічною для Східної Азії. Найкраща олія походить з Індонезії. Її дистилюють паром, пропущеним через висушене листя рослини. У підсумку виходить димний, п'янкий і різкий аромат, також відомий терапевтичними властивостями.