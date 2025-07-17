На ринку є багато пряних ароматів, тож ви завжди зможете знайти пряний парфум, який вам підійде. А щоб полегшити вам вибір, 24 Канал завдяки Esquire пропонує десятку кращих.
Дивіться також Ось 10 найкращих парфумів для чоловіків, на думку Forbes
Які пряні парфуми для чоловіків можна вважати насправді неперевершеними?
Як працюють спеції у парфумах? Вони змінюють все, відверто кажучи. Наприклад, ваніль нудотно солодка, але якщо додати до неї дрібку кардамону, запах перетворюється на дещо багатогранне і набагато цікавіше. То чому б не додати пікантності до свого ароматичного життя? Скажімо, ось із цими парфумами:
- Cremo Spice & Black Vanilla Cologne Spray. Цей аромат не вдарить по гаманцю, та попри це пахне чудово і по-багатому. Чорна ваніль і тютюн надають йому солідності, а кардамон робить справді особливим.
- Old Spice Classic. Цей лосьйон існує вже майже століття, і його класичний аромат майже не змінився. Точну формулу тримають у секреті, але факт є факт – його свіжий та пряний аромат є незрівнянним та впізнаваним з першого подиху.
- Eros Flame Eau de Parfum. Пряний аромат з атмосферою вечірки. Невимушений, веселий, зі свіжими нотами мандарина, лимона, квітів та деревини. Спеція, яка виділяє його – подвійна доза перцю у верхніх і середніх нотах.
- La Nuit De L’Homme. Елегантний пряний одеколон, ідеальний чоловічий нічний аромат, насичений кардамоном у верхній ноті, пом'якшений лавандою, вірджинським кедром і бергамотом у серці, а потім завершений базою з ветівера і пряного коріандру.
Десятка кращих пряних парфумів для чоловіків / Дивіться фото виробників
- Sauvage Elixir. Це один із найпопулярніших і найвідоміших чоловічих ароматів. Верхні ноти – мускатного горіха, кориці та кардамону, далі йдуть лаванда, сандал, амбра та пачулі. Чудово підходить як для щоденного використання, так і для рок-концерту.
- Smoking Hot Eau de Parfum. Аромат димний, з нотами тютюну, і трохи солодкий завдяки нотам яблучного кальяну та ванілі. Але саме кора кориці виділяє цей сексуальний аромат. Він сильний, але не агресивний, одночасно знайомий – і таємничий.
- Signatures of the Sun Zafferano Eau de Parfum. Аромат насичений квітковими нотами (жасмин, герань, троянда, квітка апельсина), але зігрітий і пом'якшений ваніллю, бобами тонка та пачулі. Пікантність аромату надає свіжа верхня нота коріандру.
- Tobacco Vanille Eau de Parfum. Це культовий одеколон від Tom Ford, і він випромінює сексуальну привабливість. М'яка тепла ваніль у поєднанні з димним тютюном вражає, а прянощі у верхній ноті у поєднанні з імбиром підсилюють запах, перетворюючи надто солодкі ноти на сильні та чоловічі.
- Le Dieu Bleu Eau de Parfum. Цей нішевий аромат вважають відтворенням найстарішого парфуму у світі зі Стародавнього Єгипту. Ноти є відповідно езотеричними – це мирра, лентиск, аїр. Ефект аромату сонячний, теплий, трав'яний і, звісно, пряний.
- Spicebomb Extreme Eau de Parfum. Цей одеколон – суцільна пряність. У верхній ноті чорний перець, в серці – подвійна порція прянощів завдяки кориці та кмину, які змішуються з базою тютюну, бурштину та чорної ванілі. Він не підходить на щодень, але ідеальний для побачення – чим гарячішого, тим краще.