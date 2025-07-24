Основные ноты аромата: что такое ветивер, пачули и другие непривычные слова в описании мужских духов

Существуют несколько сотен натуральных и более полутора тысяч синтетических материалов, из которых парфюмеры могут создавать ароматы. Поле для деятельности огромное, а количество комбинаций – бесконечно.

Но нам, потребителям, обо всех знать не нужно – достаточно ориентироваться среди основ. 24 Канал благодаря Fashionbeans расскажет о важнейших нотах и составляющих мужских духов.

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Таинственные ноты ароматов: если простыми словами, чем пахнут мужчины с духами?

Некоторые ноты духов мы узнаем по запаху легко – потому что источник их мы можем понюхать в повседневной жизни. К примеру, все знаем, как пахнут лаванда, перец или лимон. А вот ладан, гальбанум, ирис или амброксан вы вряд ли часто встречали.

Заметим, все парфюмерные ноты, в принципе, являются гендерно нейтральными, но ряд ингредиентов, так сложилось, традиционно считают более мужскими. Об именно таких и поговорим – потому что их чаще всего используют в мужских ароматах, но вы о них, спорим, знаете всего ничего.

Вот что стоит знать о важнейших нотах и составляющих мужских духов / Коллаж 24 Канала фото freepik

Нероли. Это эфирное масло, дистиллированное из цветов севильского (хотя преимущественно его выращивают в Тунисе и Марокко) "горького" апельсинового дерева, и оно подчеркивает цитрусовый аромат в духах. Иногда нероли путают с апельсиновым цветом, но тот более цветочный и дистиллируют его иначе. Нероли же дистиллируют с помощью пара, что придает ему более свежий и выразительный аромат. Интересно, что из веток и листьев упомянутого дерева делают другую любимую ноту – петитгрейн.

Это эфирное масло, дистиллированное из цветов севильского (хотя преимущественно его выращивают в Тунисе и Марокко) "горького" апельсинового дерева, и оно подчеркивает цитрусовый аромат в духах. Иногда нероли путают с апельсиновым цветом, но тот более цветочный и дистиллируют его иначе. Нероли же дистиллируют с помощью пара, что придает ему более свежий и выразительный аромат. Интересно, что из веток и листьев упомянутого дерева делают другую любимую ноту – петитгрейн. Бергамот. Более трех четвертей всего урожая бергамота для парфюмерии собирают на юге Италии, в Калабрии. Это древесный цитрусовый фрукт, что-то среднее между лимоном и грейпфрутом. Он слишком горький, чтобы его есть, но идеален для усиления любого аромата, поэтому всегда идет как верхняя нота.

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