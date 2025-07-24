Основные ноты аромата: что такое ветивер, пачули и другие непривычные слова в описании мужских духов
- Парфюмеры используют как натуральные, так и синтетические материалы для создания ароматов, среди которых важное место занимают такие ноты, как нероли, бергамот, ветивер, уд и пачули.
- Ветивер и пачули являются самыми популярными компонентами мужских духов, причем ветивер имеет древесный аромат, а пачули отличается дымным и пьянящим запахом.
- Уд же является одним из самых дорогих ароматов, часто используемых в вечерних парфюмах, и популярным на Ближнем Востоке.
Существуют несколько сотен натуральных и более полутора тысяч синтетических материалов, из которых парфюмеры могут создавать ароматы. Поле для деятельности огромное, а количество комбинаций – бесконечно.
Но нам, потребителям, обо всех знать не нужно – достаточно ориентироваться среди основ. 24 Канал благодаря Fashionbeans расскажет о важнейших нотах и составляющих мужских духов.
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Таинственные ноты ароматов: если простыми словами, чем пахнут мужчины с духами?
Некоторые ноты духов мы узнаем по запаху легко – потому что источник их мы можем понюхать в повседневной жизни. К примеру, все знаем, как пахнут лаванда, перец или лимон. А вот ладан, гальбанум, ирис или амброксан вы вряд ли часто встречали.
Заметим, все парфюмерные ноты, в принципе, являются гендерно нейтральными, но ряд ингредиентов, так сложилось, традиционно считают более мужскими. Об именно таких и поговорим – потому что их чаще всего используют в мужских ароматах, но вы о них, спорим, знаете всего ничего.
- Нероли. Это эфирное масло, дистиллированное из цветов севильского (хотя преимущественно его выращивают в Тунисе и Марокко) "горького" апельсинового дерева, и оно подчеркивает цитрусовый аромат в духах. Иногда нероли путают с апельсиновым цветом, но тот более цветочный и дистиллируют его иначе. Нероли же дистиллируют с помощью пара, что придает ему более свежий и выразительный аромат. Интересно, что из веток и листьев упомянутого дерева делают другую любимую ноту – петитгрейн.
- Бергамот. Более трех четвертей всего урожая бергамота для парфюмерии собирают на юге Италии, в Калабрии. Это древесный цитрусовый фрукт, что-то среднее между лимоном и грейпфрутом. Он слишком горький, чтобы его есть, но идеален для усиления любого аромата, поэтому всегда идет как верхняя нота.
Интересно знать Как появились мужские духи: короткая история революции в ароматах
- Ветивер. Это эфирное масло из сухой травы, растущей в Индии (но лучшим считают ветивер с Гаити), и, что интересно, его до сих пор невозможно воспроизвести синтетически. Ветивер дистиллируют из корней растения, поэтому он несет древесный, дымный аромат, который стал одной из основ мужских духов. Его часто берут в сердечную и базовую ноту.
- Уд. Очень полярная нота в парфюмерии – потому что вы или обожаете уд, или ненавидите его. При этом уд является одним из самых дорогих составляющих, а значит и духи с ним дорогие. Он лучше подходит для вечерних ароматов, а соответствующее масло добывают из смолы дерева алоэ, или еще его называют райское дерево. Уд всегда был любимым ароматом мужчин Ближнего Востока, но сейчас он так же принят и ценится на Западе.
- Пачули. Это один из самых величественных ароматов мужских духов. Масло пачули добывают из куста растения, которое принадлежит к семейству мятных и является эндемичным для Восточной Азии. Самое лучшее масло происходит из Индонезии. Его дистиллируют паром, пропущенным через высушенные листья растения. В итоге получается дымный, пьянящий и резкий аромат, также известный терапевтическими свойствами.