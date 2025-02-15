Вони можуть підвищити ймовірність того, що станеться зрада. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає про ці фактори докладніше.

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Ці фактори підвищують ймовірність зради у стосунках

Не завжди можна передбачити, чи станеться зрада, але наука каже, що можна зауважити фактори ризику. Їх наявність не є гарантією, що партнер буде зраджувати, але враховувати ці моменти, безумовно, треба – щоб пропрацювати. Кетрін Каллен у Psychology Today описує їх.

Гнів або помста. Зрада може бути наслідком іншої дії, яка спровокувала гнів або розчарування. Наприклад, флірт з іншою людиною чи відчуття, що партнер відсутній і не виявляє інтересу до стосунків. Тому працюйте над комунікацією, слухайте свою пару і шукайте рішення разом.

Зрада може бути наслідком іншої дії, яка спровокувала гнів або розчарування. Наприклад, флірт з іншою людиною чи відчуття, що партнер відсутній і не виявляє інтересу до стосунків. Тому працюйте над комунікацією, слухайте свою пару і шукайте рішення разом. Ситуаційні фактори , тобто наявність можливості. Коли є можливість вчинити зраду, та більш ймовірна, ніж коли можливості немає. Ситуативні фактори – це може бути відчуття низької самооцінки, перебування у відпустці, у стосунках на відстані тощо.

, тобто наявність можливості. Коли є можливість вчинити зраду, та більш ймовірна, ніж коли можливості немає. Ситуативні фактори – це може бути відчуття низької самооцінки, перебування у відпустці, у стосунках на відстані тощо. Моральне відсторонення. Мається на увазі здатність ігнорувати свій внутрішній моральний компас і йти проти власних стандартів без почуття провини. Тому варто поговорити про зраду у тому сенсі, що вона означає для кожного з вас, і як ви можете впоратися з ситуацією, якщо вона виникне.

Є низка факторів, які можуть підвищити ймовірність того, що станеться зрада / Фото freepik

Зрада в минулому. Так, людина може вчинити зраду і більше ніколи такого не робити, але такий досвід все ж вважають фактором ризику. Причім тут мовиться як про свою минулу зраду, так і про зраду половинки.

Так, людина може вчинити зраду і більше ніколи такого не робити, але такий досвід все ж вважають фактором ризику. Причім тут мовиться як про свою минулу зраду, так і про зраду половинки. Деякі розлади особистості. Тобто деякі люди більш схильні до зради, як от люди з нарцисичним розладом особистості. Прикордонний розлад також збільшує ймовірність невірності, бо такі люди борються з імпульсивністю і більш схильні шукати схвалення й уваги через сексуальну поведінку.

Тобто деякі люди більш схильні до зради, як от люди з нарцисичним розладом особистості. Прикордонний розлад також збільшує ймовірність невірності, бо такі люди борються з імпульсивністю і більш схильні шукати схвалення й уваги через сексуальну поведінку. Літо. Каллен вважає, що є пори року, коли ризик зради зростає. За дослідженням Університету Флориди 2017 року, люди більш схильні до зради в літні місяці. Можливо, бо збільшується кількість подорожей, а ще спека може підірвати самоконтроль.

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