Тренування на прес для тих, кому не хочеться робити скручування

Планки, присідання, кранчі (скручування) – усе те, що змушує лежати на підлозі – ви вже досконало опанували? Що ж, якщо класичні вправи на прес вам набридли, ви можете додати трохи різноманітності.

На щастя, саме в ній ховається ключ до хороших результатів, тобто пробувати нові вправи не тільки важливо, щоб не занудьгувати, але й щоб швидше досягти наших цілей. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.

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Набридли класичні вправи на прес – додайте різноманітності

До вашого відома, існує тренування на прес, яке ви можете виконувати, коли вам просто не хочеться лягати на підлогу. Про нього розповіла персональна тренерка Фіона Джадд, яка спеціалізується на домашніх тренуваннях.

Тренування містить 6 вправ на зміцнення м'язів преса, які не потребують килимка і не вимагають лежання. Все, що вам знадобиться – це гантелі.

Пробувати нові вправи важливо і для того, щоб швидше досягти наших цілей / Фото freepik

Це коло, яке виконують повністю навстоячки, і за допомогою якого ви можете зосередитися на всій області живота, як і за класичних рухів. Але, без сумніву, це інший і більш апетитний спосіб.

Його також легко адаптувати до будь-якого фізичного рівня: чи ви новачок, чи експерт – ви зможете виконувати це тренування ефективно. Адже ви можете не тільки змінювати вагу гантелей, але й варіювати кількості повторень та часові проміжки, у яких ви виконуєте вправи. Тобто ви можете збільшувати або зменшувати свій темп, коли вам потрібно.

Отже, ось вправи, які слід виконувати.