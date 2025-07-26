Так, він не завжди був лисим: цей маловідомий факт з біографії Джейсона Стейтема вас вразить

Коли ми чуємо Джейсон Стейтем, то відразу ж на думку спадає фільм "Перевізник". Воно й не дивно, адже роль у ньому принесла йому шалену славу.

А ще – образ, який він не змінює впродовж багатьох останніх років. Але що, якщо ми скажемо, що він не завжди був лисим? Цікавим фактом про життя Джейсона Стейтема у його день народження, 26 липня, поділиться 24 Канал з посиланням на The Mirror.

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Чим займався Стейтем до своєї шаленої популярності?

В юності у британського актора було дві пристрасті: футбол і стрибки у воду.

Це був чудовий досвід – подорожувати світом і змагатися на певному рівні. Це вчить дисципліни, зосередженості і, безперечно, утримує від неприємностей,

– пояснив Стейтем у 2003 році в інтерв'ю IGN.

Майбутня зірка блокбастерів щоденного тренувалась у басейні та впродовж 12 років був членом британської національної збірної зі стрибків у воду. Правда, у його кар'єрі стрибуна було "болюче місце".

Його майстерність дозволила Стейтему представляти Англію на Іграх Співдружності 1990 року. Він брав участь у змаганнях з 10-метрового, 3-метрового та 1-метрового трамплінів.

На фото можна побачити не лише підтягнутий торс Стейтема, а й те, чого ми не побачимо нині – густу шевелюру. Правда, свою спробу потрійного сальто він тоді зіпсував, отримавши 13,86 бала.

Як Джейсон Стейтем стрибав у воду на Іграх Співдружності: дивіться відео

На щастя, він уникнув травм під час не надто вдалого приземлення. Втім, це був останній раз, коли він брав участь у великих змаганнях.

Мені трохи прикро, що я ніколи не потрапив на Олімпійські ігри. Я щойно почув, що вони отримують сім мільйонів або щось таке за стрибки у воду на рік. Вони це заслуговують. Стрибуни, які у нас є зараз, просто чудові,

– говорив він раніше.

Звернімо увагу, що на певному етапі своєї спортивної кар'єри Джейсон Стейтем посідав 12-те місце у світовому рейтингу зі стрибків з вишки. Втім, він не потрапив на Олімпійські ігри 1988 року у Сеулі та на ігри кілька років по тому – у Барселоні.

"Я змагався на 10-метровій платформі та 3-метровому трампліні, що не обов'язково дуже високо, але ми виконували певну кількість гімнастичних трюків. Ми робили три з половиною оберти назад. Знаєте, як Грег Луганіс", – сказав він.

Згодом Стейтем збагнув, що заробляти гроші як аматорський стрибун у воду було складно. Відтак, він це заняття вирішив кинути.

Стрибки у воду були, очевидно, моїм хобі, а в аматорському спорті за це не можна заробити грошей,

– пояснив він у 2003 році.

Тоді він заробляв, працюючи на вулицях, продаючи парфуми, ювелірку та інші товари, які на той час вважались дорогими. Власне, світ стрибків у воду він залишив, але його помітили у спортивному центрі, після чого запропонували стати моделлю.

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Згодом він підписав контракти з Tommy Hilfiger, Levi's і French Connection. Тоді ж його познайомили з молодим кінорежисером Гаєм Річі. Але це вже зовсім інша історія... До слова, саме у фільмі зі Стейтемом, який вийшов на екрани у 2008 році, ми почули, що "українці – не росіяни".