"Чи має розмір значення": експерт з інтиму поставив крапку у цьому питанні

Ніхто не сперечатиметься з тим фактом, що питання оптимального розміру завжди буде актуальним. Упродовж багатьох десятиліть, якщо не століть, чоловіки міркують над тим, чи достатньо їх обдарувала природа.

Макен Мерфі, науковець, котрий займається вивченням шлюбної поведінки людини та має понад 200 тисяч підписників у тіктоці, розповів про те, що наука каже про ідеальний розмір статевого члена для жінок. То яким він має бути – пише 24 Канал з посиланням на The Daily Star.

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Яким має бути ідеальний розмір пеніса

Мерфі звернув увагу на дослідження, у якому жінки працювали з 3D циліндричними фізичними моделями – у формі пенісів. Їм ставили питання: "Приблизно якого розміру ви б хотіли, щоб був чоловік?".

Як зауважив Мерфі, коли він розповідав про результати дослідження, то виявила, що люди часто дивувались тому, наскільки скромними є реальні цифри, коли мовиться про сексуальне життя.

Якщо ви розмовляєте з жінкою в суспільстві, дуже ймовірно, що вона скаже щось на кшталт 17,8 сантиметра. Але це дуже багато. У цьому дослідженні, натомість, було виявлено, що 16 сантиметрів є кращим для довготривалих партнерів,

– наголосив Мерфі.

Це цікаво! Мерфі звернув увагу на інше дослідження. Воно продемонструвало, що чоловіки завищують свій реальний розмір пеніса приблизно на 21%.

Мерфі розповів, який розмір пеніса цікавить жінок: дивіться відео

Водночас експерт готовий посперечатись. Мовляв, якщо провести опитування серед читачів і поставити чоловікам таке питання: "Якої довжини ваш пеніс?", а жінкам: "Якої довжини ви хочете, щоб був пеніс вашого чоловіка?", то...

Обидва ці числа будуть на 2,5 – 5 сантиметрів вищими, ніж реальна довжина пеніса на практиці. І я думаю, що це тому, що, чесно кажучи, чоловіки щедро себе вимірюють, а також, чесно кажучи, люди брешуть,

– додає Мерфі.

Водночас він підкреслив, що вподобання жінок усе ще вищі за середній розмір статевого члена. Але ці цифри не настільки сильно відрізняються одна від одної.

За словами експерта, 16 сантиметрів – відносно високий показник. Водночас він запевняє, що більшості чоловіків не варто забивати собі баки постійним вимірюванням свого пеніса.

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Він додав, що кохання, на практиці, може не зважати на ці та інші цифри. І що ми, коли закохані, можемо бути значно гнучкішими, коли мовиться про ідеальні вподобання. Відтак, значно цікавіше запитувати у людей про їхні мінімальні вподобання.