"Имеет ли размер значение": эксперт по интиму поставил точку в этом вопросе

Никто не будет спорить с тем фактом, что вопрос оптимального размера всегда будет актуальным. На протяжении многих десятилетий, если не столетий, мужчины размышляют над тем, достаточно ли их одарила природа.

Макен Мерфи, ученый, который занимается изучением брачного поведения человека и имеет более 200 тысяч подписчиков в тиктоке, рассказал о том, что наука говорит об идеальном размере полового члена для женщин. Так каким он должен быть – пишет 24 Канал со ссылкой на The Daily Star.

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Каким должен быть идеальный размер пениса

Мерфи обратил внимание на исследование, в котором женщины работали с 3D цилиндрическими физическими моделями – в форме пенисов. Им задавали вопросы: "Примерно какого размера вы бы хотели, чтобы был мужчина?".

Как заметил Мерфи, когда он рассказывал о результатах исследования, то обнаружила, что люди часто удивлялись тому, насколько скромными являются реальные цифры, когда говорится о сексуальной жизни.

Если вы разговариваете с женщиной в обществе, очень вероятно, что она скажет что-то вроде 17,8 сантиметра. Но это очень много. В этом исследовании, зато, было обнаружено, что 16 сантиметров является лучшим для долговременных партнеров,

– подчеркнул Мерфи.

Это интересно! Мерфи обратил внимание на другое исследование. Оно продемонстрировало, что мужчины завышают свой реальный размер пениса примерно на 21%.

Мерфи рассказал, какой размер пениса интересует женщин: смотрите видео

В то же время эксперт готов поспорить. Мол, если провести опрос среди читателей и поставить мужчинам такой вопрос: "Какой длины ваш пенис?", а женщинам: "Какой длины вы хотите, чтобы был пенис вашего мужчины?", то...

Оба эти числа будут на 2,5 – 5 сантиметров выше, чем реальная длина пениса на практике. И я думаю, что это потому, что, честно говоря, мужчины щедро себя измеряют, а также, честно говоря, люди врут,

– добавляет Мерфи.

В то же время он подчеркнул, что предпочтения женщин все еще выше среднего размера полового члена. Но эти цифры не настолько сильно отличаются друг от друга.

По словам эксперта, 16 сантиметров – относительно высокий показатель. В то же время он уверяет, что большинству мужчин не стоит забивать себе баки постоянным измерением своего пениса.

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Он добавил, что любовь, на практике, может не учитывать эти и другие цифры. И что мы, когда влюблены, можем быть значительно гибче, когда речь идет об идеальных предпочтениях. Поэтому, значительно интереснее спрашивать у людей об их минимальных предпочтениях.