А все через Тімоті Шаламе, який вже відкрив розділ про тренди 2025 року. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.

Дивіться також Що ваш вибір одягу говорить про ваш емоційний стан

Який тренд задає Тімоті Шаламе для 2025 року завдяки вусам і бороді

Актор з'явився на лос-анджелеській прем'єрі фільму "Абсолютно невідомий" з вусами та цапиною борідкою в стилі 90-х. Ось так Тімоті Шаламе довів, що 90-ті все ще будуть в моді наступного 2025 року. А ще – що Тіммі має добрий вигляд у всьому.

Поєднання вусів, натхненних класичним стилем Кларка Гейбла (і відроджених Джорджем Клуні на початку 2000-х), з цапиною борідкою (на яку є лише натяк, майже тінь) – це найелегантніша альтернатива для тих з нас, хто не обдарований пишною бородою Джерарда Батлера, Джейсона Момоа або Г'ю Джекмана.

Коли волосся на обличчі росте негусто, нерівномірно, відростити повну, густу, об'ємну бороду, як у Кхала Дрого або Росомахи, здається нездійсненною місією. Але нічого – ми повинні бути реалістами та робити чесноту з необхідності.

Тімоті Шаламе своїми вусами й бородою вже відкрив розділ про тренди 2025 року / Фото completeunknownfilm

Якщо генетика не була настільки люб'язна, щоб подарувати нам густу і рясну рослинність на обличчі, найкращий варіант – розділити її на незалежні частини та працювати з кожною з них окремо.

Зокрема, експериментувати з різною довжиною та оздобленням, поєднувати або роз'єднувати елементи, залежно від росту волосся, і, для більш сміливих, додавати колір, щоб підкреслити певну зону. Іншими словами, чудових результатів можна досягти, маючи дуже мало матеріалу.

Щоб весь образ працював, важливо грати на контрастах і тримати решту волосся на обличчі чисто виголеним. Мінімалістичний і обтічний стиль Шаламе є ідеальним варіантом, щоб надати вашому образу сучасного і вишуканого вигляду.

Щоб зробити вуса та цапину і мати такий вигляд, ніби ви щойно вийшли від барбера, вам знадобляться лише 3 інструменти. Це гребінець для бороди, ножиці й універсальна бритва. Тож удачі!