В які дні купити автомобіль, щоб він служив вірою і правдою роками

Покупка автомобіля – відповідальна процедура. І наші батьки та діди вірили в те, що є певні дні, коли це варто робити. І на них ми пропонуємо зосередити свою увагу.

Якщо вірити прикметам і забобонам, то у тижні є три дні, коли найкраще купляти автомобіль. Тож, плануючи відповідну угоду, варто не ігнорувати їх, наголошує 24 Канал.

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У які дні покупка автомобіля буде успішною

Середа. Згідно з віруваннями, цей день тижня асоціюється з удачею, а також новими починаннями. Відтак, покупка автомобіля може стати поштовхом до того, що у майбутньому на вас очікуватиме успіх.

Згідно з віруваннями, цей день тижня асоціюється з удачею, а також новими починаннями. Відтак, покупка автомобіля може стати поштовхом до того, що у майбутньому на вас очікуватиме успіх. Четвер. А от цей день вважається вдалим для ухвалення важливих рішень, пов'язаних з фінансами, а також здійснення покупок. Якщо вірити прикметам, то авто, куплене у четвер, служитиме вам вірою і правдою дуже довго.

А от цей день вважається вдалим для ухвалення важливих рішень, пов'язаних з фінансами, а також здійснення покупок. Якщо вірити прикметам, то авто, куплене у четвер, служитиме вам вірою і правдою дуже довго. Неділя також чудовий день для покупки автомобіля. Згідно з прикметами, машина, придбана у неділю, здатна захистити водія, а також гарантовано подарує йому комфорт під час поїздок.

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Чому решта днів – невдалі для покупки

Понеділок. Варто відмовитись від покупки авто у понеділок. Вважається, що цей день аж ніяк не є стабільним. Відтак, на вас може очікувати чимало клопотів, а сама автівка частенько ламатиметься.

Варто відмовитись від покупки авто у понеділок. Вважається, що цей день аж ніяк не є стабільним. Відтак, на вас може очікувати чимало клопотів, а сама автівка частенько ламатиметься. Вівторок. Давня приказка мовить, що починати нову справу у вівторок не варто. Відтак, покупка машини у цей день може не увінчатись нічим добрим.

Давня приказка мовить, що починати нову справу у вівторок не варто. Відтак, покупка машини у цей день може не увінчатись нічим добрим. П'ятниця. Згідно з прикметами, у цей день також не варто купляти авто. Якщо це проігнорувати, то можна накликати на себе аварії, а також труднощі з фінансами.

Згідно з прикметами, у цей день також не варто купляти авто. Якщо це проігнорувати, то можна накликати на себе аварії, а також труднощі з фінансами. Субота. Наші предки вірили в те, що субота – точно не найкращий день для покупок. Речі, придбані у цей день, мають усі шанси швидко вийти з ладу.

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Поради під час покупки авто

Прикмети та забобони – далеко не все. Також наші батьки та діди вважали, що найоптимальніший час для покупки авто – коли росте Місяць. Кажуть, тоді можна накликати на себе вдачу, а сам транспортний засіб служитиме довго.

Водночас слід відмовитись від покупок автівки 13 числа або ж у день, коли відбувається затемнення. Ігнорування цієї поради може накликати на вас невдачу.

А ще вірили в те, що слід покласти до кишені дрібну монетку перед покупкою. Кажуть, такий простий жест здатний привернути до вас фінансовий успіх.

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Який би день для покупки ви не обрали, підходьте до цього відповідально. Будьте максимально уважними, особливо якщо мовиться про покупку з рук. І нехай обновка тішить вас не один рік!