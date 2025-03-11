І, природно, відзначилися на ринку хіба що безліччю своїх недоліків. Найгірші автомобілі за весь час їхнього виробництва назвав у тіктоці експерт americanexpress_auto, пише 24 Канал.

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Ці 5 автомобілів стали справжніми розчаруваннями для покупців

5 місце – Audi A2. Цей автомобіль позначений жахливим дизайном та інтер’єром, а ще важкий в обслуговуванні. Майстрам навіть добратися важко до деяких деталей для механічних робіт.

Цей автомобіль позначений жахливим дизайном та інтер’єром, а ще важкий в обслуговуванні. Майстрам навіть добратися важко до деяких деталей для механічних робіт. 4 місце – Pontiac Aztek. Один із найбільш непривабливих автомобілів усіх часів. Дизайн настільки незрозумілий, що навіть не можна визначити, чи то кросовер, чи мінівен. Якість збірки також залишає бажати кращого, а салон просто розвалювався.

Один із найбільш непривабливих автомобілів усіх часів. Дизайн настільки незрозумілий, що навіть не можна визначити, чи то кросовер, чи мінівен. Якість збірки також залишає бажати кращого, а салон просто розвалювався. 3 місце – Jaguar X-Type. Цей автомобіль насправді виявився копією Ford Mondeo в обгортці преміумкласу. Покупці чекали від Jaguar набагато більше, відповідної якості збірки, плавності ходу тощо, а отримували натомість середній Ford.

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2 місце – BMW X5 та X6 2008 року з двигуном 4,4 літра. Вони мали серйозні проблеми з витратою масла та антифризу. Без запасних каністр у багажнику було майже неможливо користуватися цим автомобілем.

Вони мали серйозні проблеми з витратою масла та антифризу. Без запасних каністр у багажнику було майже неможливо користуватися цим автомобілем. 1 місце – Porsche Cayenne. Безперечно, цей автомобіль затьмарює всі інші за кількістю серйозних вад. Тут вам і проблеми з гільзами, і дірки, і постійні витікання масла — навіть на коротких відстанях. Як висловився експерт, за пробігу вже у 50 кілометрів ця машина починала їсти масло літрами.

Отже, попри репутацію брендів загалом, деякі моделі у них справді стали нещастям. Ці автомобілі – яскравий приклад того, як не можна і не треба створювати транспортні засоби.

Зауважмо, що наведений вище список – це думка експерта, а не загальновизнаний перелік. В інтернеті ви легко найдете безліч інших міркувань, адже кожна людина, чи то водій, чи фахівець у царині машинобудування, має свою логіку формування тих чи інших списків. І, до речі, ви цілком можете спробувати зробити це самостійно.